АТЕШ отследил новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории — видео
Категория
Украина
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АТЕШ отследил новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории — видео

Евпатория
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили большое количество огневых точек российских оккупантов на пляжах Евпатории, в Крыму. Но качество фортификаций РФ очень плохое.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ отследили новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории, расположенные в опасных местах рядом с местами отдыха гражданских лиц.
  • Качество фортификаций российских оборонительных сооружений в Евпатории вызывает сомнения и может не обеспечить нужную оборону в случае десантной операции ВСУ.
  • Оккупанты РФ нарушают безопасность и угрожают жизни местного населения, размещая оборонительные сооружения на городских пляжах и цивилизованных территориях.

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут.

Что удалось обнаружить партизанам АТЕШ в Севастополе

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.

Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население.

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.

Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался.

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