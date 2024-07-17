АТЕШ отследил новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории — видео

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили большое количество огневых точек российских оккупантов на пляжах Евпатории, в Крыму. Но качество фортификаций РФ очень плохое.
Главные тезисы
- Партизаны АТЕШ отследили новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории, расположенные в опасных местах рядом с местами отдыха гражданских лиц.
- Качество фортификаций российских оборонительных сооружений в Евпатории вызывает сомнения и может не обеспечить нужную оборону в случае десантной операции ВСУ.
- Оккупанты РФ нарушают безопасность и угрожают жизни местного населения, размещая оборонительные сооружения на городских пляжах и цивилизованных территориях.
АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории
Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.
Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.
Что удалось обнаружить партизанам АТЕШ в Севастополе
Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".
Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.
Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.
Как известно, СОУ планомерно выносят радиолокационные станции и ЗРК, высвобождая своеобразный коридор к крымскому мосту! Обратный отсчет жизни "незаконной конструкции" начался.
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