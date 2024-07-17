АТЕШ отследил новые оборонительные сооружения РФ на пляжах Евпатории — видео

Партизаны движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружили большое количество огневых точек российских оккупантов на пляжах Евпатории, в Крыму. Но качество фортификаций РФ очень плохое.

АТЕШ нашел новые российские оборонные сооружения в Евпатории

Агенты АТЕШ сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии непосредственно на городских пляжах в Евпатории.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

Учитывая, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться в начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не больше 5 минут. Поделиться

Что удалось обнаружить партизанам АТЕШ в Севастополе

Партизаны провели разведку во временно оккупированном Севастополе, в ходе которой обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор".

Как отмечается, на этот раз оккупанты выбрали очередное "идеальное" место для размещения своего зенитно-ракетного комплекса.

Его разместили прямо над пляжем, снова ставя под угрозу местное население. Поделиться

Как отмечает движение сопротивления, вероятнее всего, это одна из последних фотографий этого комплекса.