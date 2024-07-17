АТЕШ відстежив нові оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії — відео

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ знайшли велику кількість вогневих точок російських окупантів на пляжах Євпаторії, у Криму. Але якість фортифікацій РФ дуже погана.
Головні тези:
- Партизани руху кримськотатарського опору виявили оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії, де окупанти розміщують вогневі точки безпосередньо поруч з місцями відпочинку цивільних осіб.
- Якість фортифікацій російських оборонних споруд в Євпаторії суперечлива і може не забезпечити відповідну оборону в разі десантної операції ЗСУ.
- АТЕШ також виявив ворожий зенітний ракетний комплекс Тор, розміщений над пляжем у Севастополі, що становить загрозу для цивільного населення.
- Окупанти РФ розміщують оборонні споруди у небезпечних місцях, порушуючи безпеку та загрожуючи життю місцевого населення.
АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії
Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.
Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.
Що вдалося виявити партизанам АТЕШ у Севастополі
Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор".
Як зазначається, цього разу окупанти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу.
Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.
Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався.
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