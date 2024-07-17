АТЕШ відстежив нові оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ відстежив нові оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії — відео

Євпаторія
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ знайшли велику кількість вогневих точок російських окупантів на пляжах Євпаторії, у Криму. Але якість фортифікацій РФ дуже погана.

Головні тези:

  • Партизани руху кримськотатарського опору виявили оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії, де окупанти розміщують вогневі точки безпосередньо поруч з місцями відпочинку цивільних осіб.
  • Якість фортифікацій російських оборонних споруд в Євпаторії суперечлива і може не забезпечити відповідну оборону в разі десантної операції ЗСУ.
  • АТЕШ також виявив ворожий зенітний ракетний комплекс Тор, розміщений над пляжем у Севастополі, що становить загрозу для цивільного населення.
  • Окупанти РФ розміщують оборонні споруди у небезпечних місцях, порушуючи безпеку та загрожуючи життю місцевого населення.

АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії

Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин.

Що вдалося виявити партизанам АТЕШ у Севастополі

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор".

Як зазначається, цього разу окупанти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу.

Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення.

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.

Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, вивільняючи своєрідний коридор до кримського мосту! Зворотний відлік життя "незаконної конструкції" почався.

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