АТЕШ відстежив нові оборонні споруди РФ на пляжах Євпаторії — відео

Партизани руху кримськотатарського опору АТЕШ знайшли велику кількість вогневих точок російських окупантів на пляжах Євпаторії, у Криму. Але якість фортифікацій РФ дуже погана.

АТЕШ знайшов нові російські оборонні споруди у Євпаторії

Агенти АТЕШ повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин. Поширити

Що вдалося виявити партизанам АТЕШ у Севастополі

Партизани провели розвідку у тимчасово окупованому Севастополі, в ході якої виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор".

Як зазначається, цього разу окупанти обрали чергове "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу.

Його розмістили просто над пляжем, знову ставлячи під загрозу місцеве населення. Поширити

Як зауважує рух опору, найімовірніше, це одна з останніх фотографій цього комплексу.