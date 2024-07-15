АТЕШ дізнався про переміщення бригади армії РФ на Харківщину
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ дізнався про переміщення бригади армії РФ на Харківщину

Окупанти
Джерело:  АТЕШ

810-а бригада Росії переміщується з Херсонської області під Вовчанськ. За цим військовим формуванням терористичної армії РФ стежать учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ.

Головні тези:

  • 810-а бригада РФ переміщується з Херсонської області на Харківщину.
  • Частина бригади вже висунулася на Харківський фронт після великих втрат на Херсонщині.
  • Поранених російських окупантів залишають у шпиталях, а бригада не встигає заповнити штат новими бійцями.

АТЕШ дізнався про переміщення російської бригади з Херсонської області на Харківщину

Після численних невдач у Кринках частина бригади вже висунулася на Харківський відрізок фронту. Через великі втрати на Херсонському напрямку понад 100 осіб відмовилися брати участь у подальших бойових діях.

Поранених (російських окупантів — ред.) залишають у шпиталях у Генічеську та Скадовську. Заповнити штат новими людьми не встигають, а командування повідомляє про 75% боєздатності бригади.

Ми стежитимемо за їх пересуваннями та продовжуватимемо завдавати ударів. Кожна їхня невдача — це наша перемога!

АТЕШ стежить за передовими командними пунктами окупантів на Донеччині

Агенти «АТЕШ» виявили чергове лігво окупантів у селі Захарівка досить давно. Ми детально вивчили хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди і куди прямує по дорозі назад.

У цей командний пункт щодня з'їжджаються військові, та, що особливо тішить, тут любить проводити своє дозвілля один високопоставлений товариш.

Координати: 47,1359125, 36,9763431, с. Захарівка, вул. Шевченка, 17.

Передаємо полум'яне привітання цим любителям українського села і запевняємо, що кожен з вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масляну. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде...

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