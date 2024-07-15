АТЕШ узнал о перемещении бригады армии РФ на Харьковщину

810-я бригада России перемещается из Херсонской области под Волчанск. За этим военным формированием террористической армии РФ следят участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- 810-я бригада России перемещается из Херсонской области в Харьковскую область, после неудач в Крынках и больших потерь на Херсонском направлении.
- Бригада испытывает проблемы с заполнением штата новыми бойцами и сообщает о 75% боеспособности, оставляя раненых оккупантов в госпиталях.
- Участники АТЕШ следят за передвижениями и командными пунктами российских военных, обнаруживая и изучая их действия.
АТЕШ узнал о перемещении российской бригады из Херсонской области в Харьковскую
После многочисленных неудач в Крынках часть бригады уже выдвинулась на Харьковский отрезок фронта. Из-за больших потерь на Херсонском направлении более 100 человек отказались участвовать в дальнейших боевых действиях.
Раненых (российских оккупантов — ред.) оставляют в госпиталях в Геническе и Скадовске. Заполнить штат новыми людьми не успевают, а командование сообщает о 75% боеспособности бригады.
АТЕШ следит за передовыми командными пунктами оккупантов в Донецкой области.
Агенты «АТЕШ» обнаружили очередное логово окупантов в селе Захаровка достаточно давно. Мы подробно изучили кто, когда, зачем и откуда прибывает сюда и куда следует на обратном пути.
В этот командный пункт ежедневно съезжаются военные, и, что особенно радует, здесь любит проводить свой досуг один высокопоставленный товарищ.
Координаты: 47,1359125, 36,9763431, с. Захаровка, ул. Шевченко, 17.
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