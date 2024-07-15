АТЕШ узнал о перемещении бригады армии РФ на Харьковщину
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ узнал о перемещении бригады армии РФ на Харьковщину

Оккупанты
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Источник:  АТЕШ

810-я бригада России перемещается из Херсонской области под Волчанск. За этим военным формированием террористической армии РФ следят участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

Главные тезисы

  • 810-я бригада России перемещается из Херсонской области в Харьковскую область, после неудач в Крынках и больших потерь на Херсонском направлении.
  • Бригада испытывает проблемы с заполнением штата новыми бойцами и сообщает о 75% боеспособности, оставляя раненых оккупантов в госпиталях.
  • Участники АТЕШ следят за передвижениями и командными пунктами российских военных, обнаруживая и изучая их действия.

АТЕШ узнал о перемещении российской бригады из Херсонской области в Харьковскую

После многочисленных неудач в Крынках часть бригады уже выдвинулась на Харьковский отрезок фронта. Из-за больших потерь на Херсонском направлении более 100 человек отказались участвовать в дальнейших боевых действиях.

Раненых (российских оккупантов — ред.) оставляют в госпиталях в Геническе и Скадовске. Заполнить штат новыми людьми не успевают, а командование сообщает о 75% боеспособности бригады.

Мы будем следить за их передвижениями и продолжать наносить удары. Каждая их неудача — это наша победа!

АТЕШ следит за передовыми командными пунктами оккупантов в Донецкой области.

Агенты «АТЕШ» обнаружили очередное логово окупантов в селе Захаровка достаточно давно. Мы подробно изучили кто, когда, зачем и откуда прибывает сюда и куда следует на обратном пути.

В этот командный пункт ежедневно съезжаются военные, и, что особенно радует, здесь любит проводить свой досуг один высокопоставленный товарищ.

Координаты: 47,1359125, 36,9763431, с. Захаровка, ул. Шевченко, 17.

Передаем пламенное поздравление этим любителям украинского села и уверяем, что каждый из вас скоро будет гореть так же быстро, как чучело на масленицу. Единственная разница, что блинов на этот раз не будет...

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