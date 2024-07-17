Російські офіцери розстріляли командира роти за опір — перехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські офіцери розстріляли командира роти за опір — перехоплення ГУР

ГУР
Російські офіцери розстріляли командира роти за опір — перехоплення ГУР

Під час розмови з батьком військовослужбовець Російської Федерації розповів про російського командира, якого вбили свої ж офіцери за розбіжність в поглядах та непокору.

Головні тези:

  • У Росії стався розстріл командира роти за незгоду з офіцерами та непокору.
  • Перехоплені розмови говорять про можливу евакуацію військових із Білгорода.
  • Україні дозволено застосовувати західну зброю, включаючи системи HIMARS, територією Росії.
  • Експерти підтвердили застосування українського озброєння на території Білгородської області.

Росіяни ліквідували свого командира роти

За словами військового РФ даний командир беріг свій особовий склад і хвилювався за хлопців, через що в нього й виникли непорозуміння з офіцерами РФ, які просто застрелили його.

Командира вбили. Хороший був командир. Жалів всіх. 11 кульових поранень, — пояснив російський військовий.

РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода

ГУР перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.

З Бєлгорода людей виводять. Ну, я так зрозуміла. І мобілізованих, і цих строковиків, і контрактників, і найближчих, хто поруч живе. Зрозумів? Де не можуть відбити. Ну, коротше, щось буде, я так розумію, — говорить росіянка в перехопленій розмові.

Як відомо, Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS

Раніше аналітик OSINTdefender підтвердив застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області. Він ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.

Це було перше застосування українськими Збройними Силами наданої США зброї по території Росії протягом ночі. Результати цієї атаки поки що невідомі, проте, схоже, щонайменше 8 ракет було запущено з Харківської області, — писав експерт.

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