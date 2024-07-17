Російські офіцери розстріляли командира роти за опір — перехоплення ГУР

Під час розмови з батьком військовослужбовець Російської Федерації розповів про російського командира, якого вбили свої ж офіцери за розбіжність в поглядах та непокору.
Головні тези:
- У Росії стався розстріл командира роти за незгоду з офіцерами та непокору.
- Перехоплені розмови говорять про можливу евакуацію військових із Білгорода.
- Україні дозволено застосовувати західну зброю, включаючи системи HIMARS, територією Росії.
- Експерти підтвердили застосування українського озброєння на території Білгородської області.
Росіяни ліквідували свого командира роти
За словами військового РФ даний командир беріг свій особовий склад і хвилювався за хлопців, через що в нього й виникли непорозуміння з офіцерами РФ, які просто застрелили його.
РФ почала евакуювати своїх військових з Бєлгорода
ГУР перехопило розмову росіян про те, що з Бєлгорода нібито евакуюють військових РФ.
Як відомо, Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю, зокрема американськими системами HIMARS
Раніше аналітик OSINTdefender підтвердив застосування РСЗВ HIMARS по об'єктах на території Бєлгородської області. Він ідентифікував їх як керовані реактивні снаряди GMLRS, що запускаються з M142 HIMARS.
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