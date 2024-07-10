Солдаты РФ расстреляли украинских военнопленных под Работино. Офис Генпрокурора начал расследование

Офис Генерального прокурора начал производство по факту расстрела двух пленных украинских бойцов в Запорожском направлении.
Главные тезисы
- Расстрел украинских военнопленных под Работино является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
- Российские оккупанты продолжают демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали, расстреливая безоружных украинских защитников.
- Генпрокуратурой начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны в связи с убийством украинских военнопленных.
- Прокуратура расследует 27 уголовных производств по фактам убийств украинских военнопленных с целью найти и наказать всех причастных.
- Расстрел украинских военнопленных под Работино является еще одним доказательством циничной политики преступного режима Кремля по уничтожению украинского народа.
Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных
По данным прокуратуры, в соцсетях 10 июля была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, взятых в плен.
Как отметил в Фейсбуке генпрокурор Андрей Костин, по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных начато производство.
По словам Костина, по этому факту начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.
В Офисе Генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Также сообщается, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на начало июня прокуратура расследует 27 уголовных производств по фактам убийств 61 украинского военнопленного, в этих производствах сообщения о подозрении получили 4 военнослужащих РФ.
Армия РФ убила двух украинских пленных
Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ показала видео этого момента, показав, какой снял дрон.
На кадрах можно увидеть, как два украинца бегут по окопам и натыкаются на группу россиян, которая, скорее всего, штурмовала позиции. Один оккупант забирает у пленных оружие и расстреливает их поочередно.
Оперативно стратегическая группировка "Хортица" также известна как Восточная группировка войск, охватывающая территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая Бахмут.
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