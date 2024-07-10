Солдаты РФ расстреляли украинских военнопленных под Работино. Офис Генпрокурора начал расследование
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли украинских военнопленных под Работино. Офис Генпрокурора начал расследование

Офис Генерального прокурора
ВСУ
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Офис Генерального прокурора начал производство по факту расстрела двух пленных украинских бойцов в Запорожском направлении.

Главные тезисы

  • Расстрел украинских военнопленных под Работино является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
  • Российские оккупанты продолжают демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали, расстреливая безоружных украинских защитников.
  • Генпрокуратурой начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны в связи с убийством украинских военнопленных.
  • Прокуратура расследует 27 уголовных производств по фактам убийств украинских военнопленных с целью найти и наказать всех причастных.
  • Расстрел украинских военнопленных под Работино является еще одним доказательством циничной политики преступного режима Кремля по уничтожению украинского народа.

Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

По данным прокуратуры, в соцсетях 10 июля была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, взятых в плен.

Как отметил в Фейсбуке генпрокурор Андрей Костин, по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных начато производство.

Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство тому — видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись, оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей.

Андрей Костин

Андрей Костин

Генпрокурор Украины

По словам Костина, по этому факту начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления.

В Офисе Генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Также сообщается, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на начало июня прокуратура расследует 27 уголовных производств по фактам убийств 61 украинского военнопленного, в этих производствах сообщения о подозрении получили 4 военнослужащих РФ.

Армия РФ убила двух украинских пленных

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ показала видео этого момента, показав, какой снял дрон.

На кадрах можно увидеть, как два украинца бегут по окопам и натыкаются на группу россиян, которая, скорее всего, штурмовала позиции. Один оккупант забирает у пленных оружие и расстреливает их поочередно.

Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных.

Оперативно стратегическая группировка "Хортица" также известна как Восточная группировка войск, охватывающая территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая Бахмут.

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