Солдаты РФ расстреляли украинских военнопленных под Работино. Офис Генпрокурора начал расследование

Офис Генерального прокурора начал производство по факту расстрела двух пленных украинских бойцов в Запорожском направлении.

Российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

По данным прокуратуры, в соцсетях 10 июля была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии РФ двух украинских защитников, взятых в плен.

Как отметил в Фейсбуке генпрокурор Андрей Костин, по обнародованному факту очередного расстрела украинских военнопленных начато производство.

Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство тому — видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись, оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей. Андрей Костин Генпрокурор Украины

По словам Костина, по этому факту начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По данным следствия, преступление совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Мы знаем, что это не случайность. Это намеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления. Поделиться

В Офисе Генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Также сообщается, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры следователи Управления СБУ в области осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на начало июня прокуратура расследует 27 уголовных производств по фактам убийств 61 украинского военнопленного, в этих производствах сообщения о подозрении получили 4 военнослужащих РФ.

Армия РФ убила двух украинских пленных

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ показала видео этого момента, показав, какой снял дрон.

На кадрах можно увидеть, как два украинца бегут по окопам и натыкаются на группу россиян, которая, скорее всего, штурмовала позиции. Один оккупант забирает у пленных оружие и расстреливает их поочередно.

Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных. Поделиться