Расстрел украинских военнопленных вблизи села Работино. ГУР идентифицировало российских убийц

Главное управление разведки Министерства обороны Украины нашло военных преступников — военнослужащих армии РФ, расстрелявших четырех украинских военнопленных вблизи Роботиного Запорожской области в мае 2024 года.

ГУР идентифицировало военных РФ, казнивших украинских военнопленных

В ГУР назвали имена убийц четырех украинских военнопленных, служащих в российской армии.

Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора России совершили очередное военное преступление — расстреляли украинских военнопленных. Поделиться

Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.

Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению — ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа

Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия).

На момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, Абиев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной «Буйвол». Поделиться

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

капитан Нагорный Дмитрий Олегович (рус. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 г.р. ― командир 2-го батальона;

старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. ― командир 1-й штурмовой роты;

лейтенант Беков Заур Сергейевич (рус. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 г.р. ― командир 3-й штурмовой роты;

старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич (рус. Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 г.р. ― командир 6-й штурмовой роты.

Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора окупантов из 70-го полка ВС РФ, в ходе которой один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие! — уверены в ГУР. Поделиться

Российские военные расстреливают украинских военнопленных

Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, отметив, что количество таких преступлений со стороны россиян растет.

Всего в настоящее время Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.

Кроме того, 3 июня прокуратура начала расследование жесткого обращения с пленными на Харьковском направлении, в частности, имитации их казни.