Расстрел украинских военнопленных вблизи села Работино. ГУР идентифицировало российских убийц

Главное управление разведки Министерства обороны Украины нашло военных преступников — военнослужащих армии РФ, расстрелявших четырех украинских военнопленных вблизи Роботиного Запорожской области в мае 2024 года.
Главные тезисы
- ГУР идентифицировало российских военных, убивших четырех украинских военнопленных в Работино.
- Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных со стороны россиян, подтверждая нарастающий уровень военных преступлений.
- Офис Генерального прокурора ведет более 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.
- Украинская прокуратура начала расследование жесткого обращения с украинскими пленными, включая имитацию их казни.
- Российские военные расстреливают украинских военнопленных: подтверждено несколько случаев преступлений и выявлена причастность захватчиков РФ
ГУР идентифицировало военных РФ, казнивших украинских военнопленных
В ГУР назвали имена убийц четырех украинских военнопленных, служащих в российской армии.
Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.
Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению — ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа
Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия).
К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:
капитан Нагорный Дмитрий Олегович (рус. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 г.р. ― командир 2-го батальона;
старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. ― командир 1-й штурмовой роты;
лейтенант Беков Заур Сергейевич (рус. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 г.р. ― командир 3-й штурмовой роты;
старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич (рус. Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 г.р. ― командир 6-й штурмовой роты.
Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.
Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора окупантов из 70-го полка ВС РФ, в ходе которой один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.
Российские военные расстреливают украинских военнопленных
Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, отметив, что количество таких преступлений со стороны россиян растет.
Всего в настоящее время Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.
Кроме того, 3 июня прокуратура начала расследование жесткого обращения с пленными на Харьковском направлении, в частности, имитации их казни.
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