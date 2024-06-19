Расстрел украинских военнопленных вблизи села Работино. ГУР идентифицировало российских убийц
Категория
Украина
Дата публикации

Расстрел украинских военнопленных вблизи села Работино. ГУР идентифицировало российских убийц

ГУР
Военнопленные
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины нашло военных преступников — военнослужащих армии РФ, расстрелявших четырех украинских военнопленных вблизи Роботиного Запорожской области в мае 2024 года.

Главные тезисы

  • ГУР идентифицировало российских военных, убивших четырех украинских военнопленных в Работино.
  • Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных со стороны россиян, подтверждая нарастающий уровень военных преступлений.
  • Офис Генерального прокурора ведет более 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.
  • Украинская прокуратура начала расследование жесткого обращения с украинскими пленными, включая имитацию их казни.
  • Российские военные расстреливают украинских военнопленных: подтверждено несколько случаев преступлений и выявлена причастность захватчиков РФ

ГУР идентифицировало военных РФ, казнивших украинских военнопленных

В ГУР назвали имена убийц четырех украинских военнопленных, служащих в российской армии.

Во второй половине мая 2024 года вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области военнослужащие государства-агрессора России совершили очередное военное преступление — расстреляли украинских военнопленных.

Эпизод казни зафиксирован на видео: четверо украинских военных с поднятыми руками без оружия сдаются в плен, россияне заставляют их лечь вниз и в упор расстреливают.

Специалисты ГУР МО Украины установили причастных к военному преступлению — ими оказались российские захватчики, входившие в состав штурмовой группы 70-го мотострелкового полка (в/ч 71718) 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного округа

Пункт постоянной дислокации указанной воинской части расположен в городе Шали (Чечня, Россия).

На момент казни украинских военнопленных под Роботиным 70 мотострелковым полком ВС РФ командовал подполковник Абаев Юрий Маирбекович, Абиев Юрий Маирбекович, 10.12.1990 г.р., позывной «Буйвол».

К военному преступлению также причастны военнослужащие 70-го мотострелкового полка российской оккупационной армии:

  • капитан Нагорный Дмитрий Олегович (рус. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 г.р. ― командир 2-го батальона;

  • старший лейтенант Абуталимов Темирлан Умарович, Абуталимов Темирлан Умарович, 02.05.1997 г.р. ― командир 1-й штурмовой роты;

  • лейтенант Беков Заур Сергейевич (рус. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 г.р. ― командир 3-й штурмовой роты;

  • старший лейтенант Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич (рус. Имагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 г.р. ― командир 6-й штурмовой роты.

Указанные российские военные преступники также могут быть причастны к убийству еще нескольких украинских военнопленных позже в мае 2024 года.

Об этом, в частности, свидетельствуют полученные радиоперехваты разговора окупантов из 70-го полка ВС РФ, в ходе которой один из российских командиров штурмовой роты отдает приказ своим подчиненным расстрелять украинских военных.

За каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие! — уверены в ГУР.

Российские военные расстреливают украинских военнопленных

Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, отметив, что количество таких преступлений со стороны россиян растет.

Всего в настоящее время Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.

Кроме того, 3 июня прокуратура начала расследование жесткого обращения с пленными на Харьковском направлении, в частности, имитации их казни.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ расстреляла по меньшей мере семь сдававшихся в плен украинских бойцов
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ расстреляли безоружных военнопленных ВСУ в Крынках
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ расстреляли человека с инвалидностью в Волчанске. Начато расследование
Харьковская обласная прокуратура
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?