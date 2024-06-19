Розстріл українських військовополонених поблизу Роботиного. ГУР ідентифікувало російських убивць

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знайшло військових злочинців ― військовослужбовців армії РФ, які розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області у травні 2024 року.

ГУР ідентифікувало військових РФ, які стратили українських військовополонених

У ГУР назвали імена убивць чотирьох українських військовополонених, які служать в російській армії.

У другій половині травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області військовослужбовці держави-агресора Росії здійснили черговий воєнний злочин ― розстріляли українських військовополонених. Поширити

Епізод страти зафіксовано на відео: четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються в полон, росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.

Фахівці ГУР МО України встановили причетних до воєнного злочину ― ними виявились російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії Південного округу ЗС РФ

Пункт постійної дислокації вказаної військової частини розташований у місті Шалі (Чечня, Росія).

На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком ЗС РФ командував підполковник Абаєв Юрій Маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний «Буйвол». Поширити

До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:

капітан Наґорний Дмітрій Олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

старший лейтенант Абуталімов Темірлан Умаровіч (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

лейтенант Бєков Заур Сєрґєєвіч (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

старший лейтенант Імаґазалієв Юсуп Пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти.

Вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року.

Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів із 70-го полку ЗС РФ, під час якої один із російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.

За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата! — впевнені у ГУР. Поширити

Російські військові розстрілюють українських військовополонених

Місія ООН зафіксувала страти 32 українських військовополонених з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024, зазначивши, що кількість таких злочинів з боку росіян зростає.

Загалом на даний час Офіс Генерального прокурора веде близько 40 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених.

Крім того, 3 червня прокуратура розпочала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку, зокрема імітації їх страти.