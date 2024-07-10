Солдати РФ розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Офіс Генпрокурора розпочав провадження

Офіс Генерального прокурора розпочав провадження за фактом розстрілу двох полонених українських бійців на Запорізькому напрямку.
Головні тези:
- Розстріл українських військовополонених під Роботиним є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
- Країна-терористка Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі, розстрілюючи беззбройних українських захисників.
- За фактом цього жорстокого злочину Генпрокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
- Окупанти з РФ розстріляли двох українських полонених навмисно, показавши свою безжальність та агресивність.
- У прокуратурі здійснюється дослідження 27 кримінальних проваджень за фактами вбивств українських військовополонених, щоб знайти та покарати всіх причетних до цих злочинів.
Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених
За даними прокуратури, в соцмережах 10 липня було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ двох українських захисників, взятих у полон.
Як зауважив у Фейсбуці генпрокурор Андрій Костін, за оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених розпочато провадження.
За словами Костіна, за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
В Офісі Генпрокурора зауважили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Також повідомляється, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Станом на початок червня прокуратура розслідує 27 кримінальних проваджень за фактами вбивств 61 українського військовополоненого, у цих провадженнях повідомлення про підозру отримали 4 військовослужбовці РФ.
Армія РФ вбила двох українських полонених
Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала відео цього моменту показало, який зафільмував дрон.
На кадрах можна побачити, як двоє українців біжать по окопах і натикаються на групу росіян, яка, скоріше за все, штурмувала позиції. Один окупант забирає у полонених зброю і розстрілює їх по черзі.
Оперативно стратегічне угруповування "Хортиця" також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включно з Бахмутом.
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