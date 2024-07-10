Солдати РФ розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Офіс Генпрокурора розпочав провадження
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли українських військовополонених під Роботиним. Офіс Генпрокурора розпочав провадження

Офіс Генерального прокурора
Полонені

Офіс Генерального прокурора розпочав провадження за фактом розстрілу двох полонених українських бійців на Запорізькому напрямку.

Головні тези:

  • Розстріл українських військовополонених під Роботиним є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
  • Країна-терористка Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі, розстрілюючи беззбройних українських захисників.
  • За фактом цього жорстокого злочину Генпрокуратурою розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
  • Окупанти з РФ розстріляли двох українських полонених навмисно, показавши свою безжальність та агресивність.
  • У прокуратурі здійснюється дослідження 27 кримінальних проваджень за фактами вбивств українських військовополонених, щоб знайти та покарати всіх причетних до цих злочинів.

Російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених

За даними прокуратури, в соцмережах 10 липня було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ двох українських захисників, взятих у полон.

Як зауважив у Фейсбуці генпрокурор Андрій Костін, за оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених розпочато провадження.

Країна-терористка Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей.

Андрій Костін

Андрій Костін

Генпрокурор України

За словами Костіна, за цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину.

В Офісі Генпрокурора зауважили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Також повідомляється, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури слідчі Управління СБУ в області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Станом на початок червня прокуратура розслідує 27 кримінальних проваджень за фактами вбивств 61 українського військовополоненого, у цих провадженнях повідомлення про підозру отримали 4 військовослужбовці РФ.

Армія РФ вбила двох українських полонених

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ показала відео цього моменту показало, який зафільмував дрон.

На кадрах можна побачити, як двоє українців біжать по окопах і натикаються на групу росіян, яка, скоріше за все, штурмувала позиції. Один окупант забирає у полонених зброю і розстрілює їх по черзі.

Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених.

Оперативно стратегічне угруповування "Хортиця" також відоме як Східне угруповування військ охоплює території Харківської, Луганської та Донецької областей, включно з Бахмутом.

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