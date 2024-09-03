Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении

Офис Генерального прокурора
солдат РФ
Читати українською

Как сообщает Офис генерального прокурора, российские захватчики совершили новое военное преступление — они хладнокровно убили троих украинских военнопленных на Торецком направлении.

Главные тезисы

  • Убийство украинских военнопленных является серьезным нарушением международного права и военным преступлением.
  • Офис генерального прокурора уже начал досудебное расследование.
  • Этот случай является одним из многочисленных нарушений норм международного права и проявлением аморального поведения российских оккупантов в Украине.

Что известно о расстреле оккупантами украинских военнопленных

3 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов была обнародована информация о вероятном расстреле российскими захватчиками украинских воинов.

В сообщении речь идет о том, что трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину, — сообщает ОГП.

Что важно понимать, умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Эти данные сейчас проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события.

В ОГП обращают внимание на то, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование — ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как известно, российские оккупанты регулярно и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права.

Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал о теракте россиян в Оленовке

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, которых убили российские захватчики во время теракта в Оленовке.

По словам Азовца, его друг, переживший попадание в БТР, "Азовсталь", бои в Мариуполе, который служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.

Солдаты РФ сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.

Трое лучших друзей — все трое сгорели в Оленовке. Вы видели фотографию "Махача", где он стоит рядом с Сашей Бабенко? Вот Саша Бабенко был одним из моих лучших друзей. Он сгорел в Оленовке. Коля "Адам", Барановский Николай. Он тоже сгорел в Оленовке. И третий парень тоже…

"Буйвол"

"Буйвол"

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Количество погибших и раненых в Полтаве продолжает расти
Филипп Пронин / Полтавская ОВА
удар РФ по Полтаве
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Позитивный момент. Как Силы обороны Украины могут сорвать наступление россиян на Покровск
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Визит Путина в Монголию несмотря на ордер МУС — появилась первая реакция ЕС
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?