Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении

Как сообщает Офис генерального прокурора, российские захватчики совершили новое военное преступление — они хладнокровно убили троих украинских военнопленных на Торецком направлении.
Главные тезисы
- Убийство украинских военнопленных является серьезным нарушением международного права и военным преступлением.
- Офис генерального прокурора уже начал досудебное расследование.
- Этот случай является одним из многочисленных нарушений норм международного права и проявлением аморального поведения российских оккупантов в Украине.
Что известно о расстреле оккупантами украинских военнопленных
3 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов была обнародована информация о вероятном расстреле российскими захватчиками украинских воинов.
Что важно понимать, умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Эти данные сейчас проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события.
В ОГП обращают внимание на то, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование — ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Как известно, российские оккупанты регулярно и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права.
Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал о теракте россиян в Оленовке
Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, которых убили российские захватчики во время теракта в Оленовке.
По словам Азовца, его друг, переживший попадание в БТР, "Азовсталь", бои в Мариуполе, который служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.
Солдаты РФ сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.
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