Солдаты РФ расстреляли троих украинских военнопленных на Торецком направлении

Как сообщает Офис генерального прокурора, российские захватчики совершили новое военное преступление — они хладнокровно убили троих украинских военнопленных на Торецком направлении.

Что известно о расстреле оккупантами украинских военнопленных

3 сентября 2024 года в одном из телеграмм-каналов была обнародована информация о вероятном расстреле российскими захватчиками украинских воинов.

В сообщении речь идет о том, что трое военных одной из бригад ВСУ вышли из подвала дома с поднятыми руками, когда к ним почти вплотную подобрался враг. Оккупанты положили их лицом на землю, после чего почти сразу расстреляли в спину, — сообщает ОГП. Поделиться

Что важно понимать, умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Эти данные сейчас проверяются. Проводится ряд следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события.

В ОГП обращают внимание на то, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование — ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как известно, российские оккупанты регулярно и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права.

Старший сержант "Буйвол" из "Азова" рассказал о теракте россиян в Оленовке

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA рассказал о трех ближайших друзьях, которых убили российские захватчики во время теракта в Оленовке.

По словам Азовца, его друг, переживший попадание в БТР, "Азовсталь", бои в Мариуполе, который служил вместе с "Буйволом" — не вернулся из Оленовки.

Солдаты РФ сожгли его заживо во время массового убийства пленных, которое произошло в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120.