Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку

Офіс Генерального прокурора
солдат РФ

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, російські загарбники вчинили новий воєнний злочин — вони холоднокровно вбили трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

Головні тези:

  • Вбивство українських військовополонених є серйозним порушенням міжнародного права та воєнним злочином.
  • Офіс генерального прокурора уже розпочав досудове розслідування.
  • Цей випадок є лише одним з численних порушень норм міжнародного права та проявом аморальної поведінки російських окупантів в Україні.

Що відомо про розстріл окупантами українських військовополонених

3 вересня 2024 року в одному з телеграм-каналів було оприлюднено інформацію щодо ймовірного розстрілу російськими загарбниками українських воїнів.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину, — повідомляє ОГП.

Що важливо розуміти, умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.

В ОГП звертають увагу на те, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування — ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як відомо, російські окупанти регулярно та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів про теракт росіян в Оленівці

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.

За словами Азовця, його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.

Солдати РФ спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.

Троє найкращих друзів — всі троє згоріли в Оленівці. Ви бачили фотографію “Махача”, де він стоїть поруч з Сашком Бабенком? Ось Сашко Бабенко був одним з моїх найкращих друзів. Він згорів в Оленівці. Коля “Адам”, Барановський Микола. Він теж згорів в Оленівці. І третій хлопець теж…

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

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