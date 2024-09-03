Солдати РФ розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, російські загарбники вчинили новий воєнний злочин — вони холоднокровно вбили трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

Що відомо про розстріл окупантами українських військовополонених

3 вересня 2024 року в одному з телеграм-каналів було оприлюднено інформацію щодо ймовірного розстрілу російськими загарбниками українських воїнів.

У повідомленні йдеться про те, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину, — повідомляє ОГП. Поширити

Що важливо розуміти, умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події.

В ОГП звертають увагу на те, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування — ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як відомо, російські окупанти регулярно та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Старший сержант “Буйвол” із “Азова” розповів про теракт росіян в Оленівці

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів про трьох найближчих друзів, яких вбили російські загарбники під час теракту в Оленівці.

За словами Азовця, його друг, який пережив влучання у БТР, потім горів у ньому, пережив “Азовсталь”, бої в Маріуполі, служив разом з “Буйволом” — не повернувся з Оленівки.

Солдати РФ спалили його живцем під час масового вбивства полонених, яке відбулося у ніч на 29 липня 2022 року на території колишньої Волноваської виправної колонії №120.