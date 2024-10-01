Солдати РФ одночасно розстріляли 16 українських військовополонених

Офіс генерального прокурора України офіційно підтвердив, що російські загарбники розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Це наймасовіший з відомих випадків страти бійців Сил оборони України, які здавалися в полон.
Головні тези:
- Російські солдати вчинили наймасовіший з відомих випадків страти українських військовополонених.
- Український генпрокурор Андрій Костін вважає цей злочин продовженням цілеспрямованої політики російського військового та політичного керівництва.
- Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо цього воєнного злочину.
Росіяни скоїли ще один шокуючий воєнний злочин
1 жовтня у мережі було опубліковане відео, на якому зафільмовано розстріл російськими окупантами 16 українських військовослужбовців.
Згідно з останніми даними, це сталося у районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.
Як заявив український генпрокурор Андрій Костін, це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту.
Він також нагадав, що це цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва.
Окрім того, повідомляється, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Український омбудсман уже відреагував на масову страту українських захисників
Уповноважений ВРУ із прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що буде добиватися реакції з боку міжнародної спільноти на цей новий воєнний злочин РФ.
Дмитро Лубінець також додав, що повідомив листами про черговий російський злочин ООН та МКЧХ.
За його словами, системність злочинів над українськими військовополоненими має бути припинена, а ті, хто їх вчиняв — понести відповідальність.
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