В 25 раз больше. Зеленский заявил о новом достижении Украины

По словам главы государства Владимира Зеленского, за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Украина стремительно наращивает военную мощь

Новыми важными подробностями украинский лидер поделился на втором Международном форуме оборонных индустрий

Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год. Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, — 4 миллиона, и уже более полутора миллиона законтрактовано. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также добавил, что во время презентации союзникам Плана победы он и его команда опираются не только на силу воинов и стойкость народа, но и на доказанную результатами амбицию.

Прежде всего, речь идет о том, что Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.

По словам главы государства, он делает и продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новые технологии и, соответственно, производственные возможности.

Что известно о встречах Зеленского с военным руководством

По словам главы государства, он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Владиславом Баргилевичем.

В центре внимания были потребности украинских бригад и развитие событий на передовой.

Мы обсудили вещи, которые наши партнеры могут действительно улучшить в ближайшее время. Отдельный отчет от начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Поделиться

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