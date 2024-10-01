В 25 раз больше. Зеленский заявил о новом достижении Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В 25 раз больше. Зеленский заявил о новом достижении Украины

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Главные тезисы

  • Украина нацелена на создание лучших образцов оружия и новых технологий в оборонной сфере.
  • Владимир Зеленский акцентирует внимание на важности инвестиций в оборонную отрасль и развитии производственных возможностей страны.
  • В ходе встречи с военным руководством обсуждались потребности украинских бригад и ситуация на передовой.

Украина стремительно наращивает военную мощь

Новыми важными подробностями украинский лидер поделился на втором Международном форуме оборонных индустрий

Только за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 22-й год. Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить ежегодно, — 4 миллиона, и уже более полутора миллиона законтрактовано.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также добавил, что во время презентации союзникам Плана победы он и его команда опираются не только на силу воинов и стойкость народа, но и на доказанную результатами амбицию.

Прежде всего, речь идет о том, что Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.

По словам главы государства, он делает и продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новые технологии и, соответственно, производственные возможности.

Что известно о встречах Зеленского с военным руководством

По словам главы государства, он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Владиславом Баргилевичем.

В центре внимания были потребности украинских бригад и развитие событий на передовой.

Мы обсудили вещи, которые наши партнеры могут действительно улучшить в ближайшее время. Отдельный отчет от начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Президенту Украины доложили о том, как разведка оценивает нынешние перспективы, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед своими военными.

Мы ясно видим основные рекомендации относительно того, на что именно нужно реагировать и каким образом.

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