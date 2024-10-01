В 25 раз больше. Зеленский заявил о новом достижении Украины

По словам главы государства Владимира Зеленского, за первое полугодие этого года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.
Главные тезисы
- Украина нацелена на создание лучших образцов оружия и новых технологий в оборонной сфере.
- Владимир Зеленский акцентирует внимание на важности инвестиций в оборонную отрасль и развитии производственных возможностей страны.
- В ходе встречи с военным руководством обсуждались потребности украинских бригад и ситуация на передовой.
Украина стремительно наращивает военную мощь
Новыми важными подробностями украинский лидер поделился на втором Международном форуме оборонных индустрий
Владимир Зеленский также добавил, что во время презентации союзникам Плана победы он и его команда опираются не только на силу воинов и стойкость народа, но и на доказанную результатами амбицию.
Прежде всего, речь идет о том, что Украина может и будет создавать лучшие образцы оружия.
По словам главы государства, он делает и продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить Украине больше инвестиций в оборонную сферу, новые технологии и, соответственно, производственные возможности.
Что известно о встречах Зеленского с военным руководством
По словам главы государства, он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Владиславом Баргилевичем.
В центре внимания были потребности украинских бригад и развитие событий на передовой.
Президенту Украины доложили о том, как разведка оценивает нынешние перспективы, российские намерения, задачи, которые ставит Кремль перед своими военными.
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