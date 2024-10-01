Новый генсек НАТО бросил вызов Китаю ради победы Украины

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы Китай перестал помогать России вести ее захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Марк Рютте бросил вызов Китаю и потребовал прекратить помощь России в войне против Украины.
- Постоянная поддержка Украины от НАТО и Европейского Союза имеет большое значение для сдерживания российской агрессии.
- Марк Рютте намерен усилить партнерство НАТО с Европейским Союзом.
Рютте не собирается игнорировать действия КНР
По мнению нового генсека НАТО, именно Китай стал решающим фактором в вопросе войны России против Украины.
Он также подчеркнул, что Пекин не может и дальше подпитывать самый большой в современной истории конфликт в Европе.
Марк Рютте подчеркнул, что Китай наносит ущерб своим собственным интересам и репутации.
По его словам, в центре внимания Альянса должна находиться евроатлантическая безопасность на фоне всех современных вызовов.
Рютте намерен усилить партнерство НАТО с Европейским союзом
Новый генсек НАТО также напомнил о важной роли партнерства блока с официальным Брюсселем.
По его словам, именно она позволяет реализовывать потенциал сотрудничества во многих сферах — от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.
Он также в очередной раз напомнил, что цена поддержки Киева намного ниже, чем цена победы России в ее войне против Украины.
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