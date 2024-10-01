Новый генсек НАТО бросил вызов Китаю ради победы Украины

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы Китай перестал помогать России вести ее захватническую войну против Украины.

Рютте не собирается игнорировать действия КНР

По мнению нового генсека НАТО, именно Китай стал решающим фактором в вопросе войны России против Украины.

Он также подчеркнул, что Пекин не может и дальше подпитывать самый большой в современной истории конфликт в Европе.

Марк Рютте подчеркнул, что Китай наносит ущерб своим собственным интересам и репутации.

По его словам, в центре внимания Альянса должна находиться евроатлантическая безопасность на фоне всех современных вызовов.

Но нынешние угрозы все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности. Марк Рютте Генсек НАТО

Рютте намерен усилить партнерство НАТО с Европейским союзом

Новый генсек НАТО также напомнил о важной роли партнерства блока с официальным Брюсселем.

По его словам, именно она позволяет реализовывать потенциал сотрудничества во многих сферах — от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.

В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь встретить их и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, стоящих перед нами, — заявил Марк Рютте. Поделиться

Он также в очередной раз напомнил, что цена поддержки Киева намного ниже, чем цена победы России в ее войне против Украины.