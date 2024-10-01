Новый генсек НАТО бросил вызов Китаю ради победы Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Новый генсек НАТО бросил вызов Китаю ради победы Украины

Рютте не собирается игнорировать действия КНР
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Источник:  Reuters

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы Китай перестал помогать России вести ее захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Марк Рютте бросил вызов Китаю и потребовал прекратить помощь России в войне против Украины.
  • Постоянная поддержка Украины от НАТО и Европейского Союза имеет большое значение для сдерживания российской агрессии.
  • Марк Рютте намерен усилить партнерство НАТО с Европейским Союзом.

Рютте не собирается игнорировать действия КНР

По мнению нового генсека НАТО, именно Китай стал решающим фактором в вопросе войны России против Украины.

Он также подчеркнул, что Пекин не может и дальше подпитывать самый большой в современной истории конфликт в Европе.

Марк Рютте подчеркнул, что Китай наносит ущерб своим собственным интересам и репутации.

По его словам, в центре внимания Альянса должна находиться евроатлантическая безопасность на фоне всех современных вызовов.

Но нынешние угрозы все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Рютте намерен усилить партнерство НАТО с Европейским союзом

Новый генсек НАТО также напомнил о важной роли партнерства блока с официальным Брюсселем.

По его словам, именно она позволяет реализовывать потенциал сотрудничества во многих сферах — от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам.

В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь встретить их и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, стоящих перед нами, — заявил Марк Рютте.

Он также в очередной раз напомнил, что цена поддержки Киева намного ниже, чем цена победы России в ее войне против Украины.

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