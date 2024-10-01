Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО

НАТО
Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО
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Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Он заменил Йенса Столтенберга на этом посту.

Главные тезисы

  • Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
  • Новый генсек объявил Украину своим приоритетом, нацелившись на поддержку суверенитета и демократии в этой стране.
  • Одним из главных приоритетов Рютте станет также сдерживание и оборона Североатлантического союза.
  • Рютте выделил ключевую миссию НАТО в защите людей, государств и ценностей, в чем он видит непреложную необходимость.
  • Церемония передачи власти прошла на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря.

НАТО получил нового генсека

Церемония передачи полномочий проходит на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Столтенберг в прощальной речи сказал, что ему было честью служить в НАТО в течение 10 лет.

Сейчас пора уйти, а вам — начать свой срок на посту генерального секретаря НАТО, — обратился Столтенберг к Рютте, сидевшему рядом.

Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация, — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.

Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону. Одно дело точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности, — подчеркнул Рютте.

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