Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Он заменил Йенса Столтенберга на этом посту.
Главные тезисы
- Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
- Новый генсек объявил Украину своим приоритетом, нацелившись на поддержку суверенитета и демократии в этой стране.
- Одним из главных приоритетов Рютте станет также сдерживание и оборона Североатлантического союза.
- Рютте выделил ключевую миссию НАТО в защите людей, государств и ценностей, в чем он видит непреложную необходимость.
- Церемония передачи власти прошла на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где Марк Рютте вступил в должность генерального секретаря.
НАТО получил нового генсека
Церемония передачи полномочий проходит на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Столтенберг в прощальной речи сказал, что ему было честью служить в НАТО в течение 10 лет.
Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом
Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.
Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.
Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-