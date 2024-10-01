Марк Рютте официально стал новым генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО. Он заменил Йенса Столтенберга на этом посту.

НАТО получил нового генсека

Церемония передачи полномочий проходит на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Столтенберг в прощальной речи сказал, что ему было честью служить в НАТО в течение 10 лет.

Сейчас пора уйти, а вам — начать свой срок на посту генерального секретаря НАТО, — обратился Столтенберг к Рютте, сидевшему рядом. Поделиться

Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация, — сказал Рютте. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.