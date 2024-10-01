Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО
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Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО

НАТО
Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО
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Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО. Він замінив Єнса Столтенберга на цій посаді.

Головні тези:

  • Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО, призначивши Україну головним питанням у своїх пріоритетах.
  • Новий генсек наголосив на необхідності підвищення колективної обороноздатності альянсу та стримування загроз.
  • Заявивши про захист своїх цінностей та держав, Рютте ставить перед собою завдання зробити Україну сильною, демократичною та незалежною країною.
  • Рютте заявив, що ключове завдання НАТО - захист людей, держав та їхніх цінностей, і планує продовжувати пріоритети свого попередника в альянсі.

НАТО отримав нового генсека

Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.

Зараз час піти, а вам — почати свій термін на посту генерального секретаря НАТО, — звернувся Столтенберг до Рютте, який сидів поруч.

Новий генсек НАТО оголосив Україну своїм пріоритетом

Марк Рютте, який офіційно став новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. 

Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому. 

Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація, — сказав Рютте.

Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу. 

Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону. Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності, — наголосив Рютте.

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