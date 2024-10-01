Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО. Він замінив Єнса Столтенберга на цій посаді.
Головні тези:
- Марк Рютте став новим генеральним секретарем НАТО, призначивши Україну головним питанням у своїх пріоритетах.
- Новий генсек наголосив на необхідності підвищення колективної обороноздатності альянсу та стримування загроз.
- Заявивши про захист своїх цінностей та держав, Рютте ставить перед собою завдання зробити Україну сильною, демократичною та незалежною країною.
- Рютте заявив, що ключове завдання НАТО - захист людей, держав та їхніх цінностей, і планує продовжувати пріоритети свого попередника в альянсі.
НАТО отримав нового генсека
Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.
Новий генсек НАТО оголосив Україну своїм пріоритетом
Марк Рютте, який офіційно став новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.
Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.
Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.
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