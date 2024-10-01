Марк Рютте офіційно став новим генсеком НАТО

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 1 жовтня офіційно вступив на посаду генерального секретаря НАТО. Він замінив Єнса Столтенберга на цій посаді.

НАТО отримав нового генсека

Церемонія передачі повноважень проходить на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Столтенберг у прощальній промові сказав, що для нього було честю служити у НАТО протягом 10 років.

Зараз час піти, а вам — почати свій термін на посту генерального секретаря НАТО, — звернувся Столтенберг до Рютте, який сидів поруч. Поширити

Новий генсек НАТО оголосив Україну своїм пріоритетом

Марк Рютте, який офіційно став новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.

Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація, — сказав Рютте. Поширити

Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.