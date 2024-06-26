Марк Рютте — новий генсек НАТО. Як він ставиться до України та РФ

Шлях Марка Рютте до посади генсека НАТО

Згідно з даними Reuters, його кандидатуру уже схвалили постпреди усіх 32 держав-членів Альянсу.

Як відомо, він замінить на цій посаді чинного генерального секретаря Єнса Столтенберга.

Марк Рютте офіційно почне виконувати свої повноваження 1-го жовтня 2024 року.

Тиждень тому також стало відомо, що румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте.

Невдовзі перед цим команда угорського лідера Віктора Орбана також зняла свої заперечення проти призначення Марка Рютте новим генсеком НАТО.

Не можна також не згадати про те, що він рекордну кількість років обіймав посаду прем’єра у сучасній історії Нідерландів.

Марк Рютте вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.

Що Рютте говорив про російсько-українську війну

Що важливо розуміти, політик є давнім прихильником України, тому швидко заручився підтримкою ключових країн НАТО.

Він неодноразово зустрічався з українським лідером Володимиром Зеленським.

Нещодавно Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділяють 138 мільйонів євро на реалізацію різних проєктів із відновлення України.

Також новий генсек рішуче засуджує агресію та злочини Росії.