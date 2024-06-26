Марк Рютте — новый генсек НАТО. Как он относится к Украине и РФ

Путь Марка Рютте к должности генсека НАТО

Согласно данным Reuters, его кандидатуру уже одобрили постпреды всех 32 государств-членов Альянса.

Как известно, он заменит на этом посту действующего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Марк Рютте официально начнет выполнять свои полномочия 1 октября 2024 года.

Неделю назад стало известно, что румынский президент Клаус Иоганнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь для назначения Рютте.

Вскоре команда венгерского лидера Виктора Орбана также сняла свои возражения против назначения Марка Рютте новым генсеком НАТО.

Нельзя не упомянуть о том, что он рекордное количество лет занимал должность премьера в современной истории Нидерландов.

Марк Рютте впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, являвшегося премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

Что Рютте говорил о российско-украинской войне

Что важно понимать, политик давний сторонник Украины, поэтому быстро заручился поддержкой ключевых стран НАТО.

Он не раз встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Недавно Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделяют 138 миллионов евро на реализацию разных проектов по восстановлению Украины.

Также новый генсек решительно осуждает агрессию и преступления России.