Лідери ЄС жорстко розкритикували майбутнього генсека НАТО Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації

Лідери ЄС жорстко розкритикували майбутнього генсека НАТО Рютте

Марк Рютте
Джерело:  Reuters

Чинний прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який стане наступним генеральним секретарем НАТО, потрапив під шквал критики керівництва Євросоюзу. Конфлікт розгорівся під час саміту через опозицію політика до спільного фінансування оборонних проєктів блоку.

Головні тези:

  • Саміт ЄС у Брюсселі з фокусом на оборону став ареною для гострої дискусії між учасниками.
  • Майбутній генсек НАТО Марк Рютте відчув на собі тиск з боку керівників європейських країн щодо зростання видатків на оборону.
  • Реакція Марка Рютте та кризова ситуація на саміті свідчать про глибину проблеми спільного фінансування оборонних проєктів у Європі.
  • Конфлікт на саміті підкреслив необхідність змін і вирішення розбіжностей між країнами ЄС для підвищення безпеки регіону.

Марк Рютте опинився в епіцентрі нового конфлікту

Що важливо розуміти, під час саміту ЄС в Брюсселі однією з головних тем було питання оборони.

Лідери блоку дискутували щодо пропозицій спільного фінансування оборонних проєктів в межах союзу.

Однак обговорення ускладнилося через опозицію Марка Рютте та канцлера ФРН Олафа Шольца.

Всі, майже всі, голосно нагадали Марку Рютте, що він незабаром обійме посаду генерального секретаря НАТО, і що він повинен робити все, щоб переконатися, що Європа не економить гроші і ресурси (на обороні). Він сильна особистість, досвідчений політик, але я бачив, як він почервонів після того, як йому сказали: "Зачекай, друже, ти повинен мобілізувати всіх, щоб витрачати більше, а не менше коштів на оборону, — розповів про конфлікт в ЄС польський прем’єр Дональд Туск.

Реакція Марка Рютте на критику у його бік

Як відверто зізнався сам Марк Рютте, дискусії про фінансування оборони були "жорсткими" особисто для нього.

За його словами, деякі країни заперечували проти цієї ідеї, яка офіційно не обговорювалась, однак вкрай активно обговорювалась непублічно.

Що важливо розуміти, йшлося про використання єврооблігацій для оборонних видатків.

Німці, ми, я був дуже проти, але ми прийшли до спільних висновків.

Марк Рютте

Марк Рютте

Майбутній генсек НАТО

Новий скандал також прокоментував Дональд Туск.

Він не приховував від журналістів, що був "вкрай розлючений" через аргументи, які він почув проти спільного фінансування оборонних проєктів.

Цього року Польща витрачає на оборону близько 4% валового внутрішнього продукту (ВВП), що є найвищим показником в НАТО, — нагадав Туск.

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