Лидеры ЕС жестко раскритиковали будущего генсека НАТО Рютте
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Политика
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Лидеры ЕС жестко раскритиковали будущего генсека НАТО Рютте

Марк Рютте
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Источник:  Reuters

Действующий премьер Нидерландов Марк Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО, попал под шквал критики руководства Евросоюза. Конфликт разгорелся во время саммита из-за оппозиции политика к совместному финансированию оборонных проектов блока.

Главные тезисы

  • Саммит ЕС в Брюсселе с фокусом на оборону стал ареной для острой дискуссии между участниками.
  • Будущий генсек НАТО Марк Рютте ощутил давление со стороны руководителей европейских стран касательно роста расходов на оборону.
  • Реакция Марка Рютте и кризисная ситуация на саммите свидетельствуют о глубине проблемы совместного финансирования оборонных проектов в Европе.
  • Конфликт на саммите подчеркнул необходимость изменений и разрешения разногласий между странами ЕС для повышения безопасности региона.

Марк Рютте оказался в эпицентре нового конфликта

Что важно понимать, во время саммита ЕС в Брюсселе одной из главных тем был вопрос обороны.

Лидеры блока дискутировали о предложениях совместного финансирования оборонных проектов в рамках союза.

Однако обсуждение осложнилось из-за оппозиции Марка Рютте и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Все, почти все, громко напомнили Марку Рютте, что он вскоре вступит в должность генерального секретаря НАТО и что он должен делать все, чтобы убедиться, что Европа не экономит деньги и ресурсы (на обороне). Он сильная личность, опытный политик, но я видел, как он покраснел после того, как ему сказали: "Подожди, друг, ты должен мобилизовать всех, чтобы тратить больше, а не меньше средств на оборону", — рассказал о конфликте в ЕС польский премьер Дональд Туск.

Реакция Марка Рютте на критику в его сторону

Как откровенно признался сам Марк Рютте, дискуссии о финансировании обороны были "жесткими" лично для него.

По его словам, некоторые страны возражали против этой официально не обсуждавшейся идеи.

Что важно понимать, речь шла об использовании еврооблигаций для оборонных расходов.

Немцы, мы, я был очень против, но мы пришли к общим выводам.

Марк Рютте

Марк Рютте

Будущий генсек НАТО

Новый скандал также прокомментировал Дональд Туск.

Он не скрывал от журналистов, что был "крайне взбешен" из-за аргументов, которые он услышал против совместного финансирования оборонных проектов.

В этом году Польша тратит на оборону около 4% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким показателем в НАТО, — напомнил Туск.

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