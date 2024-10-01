Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока
Категория
Мир
Дата публикации

Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока

Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока
Читати українською
Источник:  Financial Times

Президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.

Главные тезисы

  • Байден может дать согласие на изменение статуса заявки Украины на членство в НАТО до конца своего президентского срока.
  • Многие страны-члены НАТО рассматривают членство Украины при условии прекращения огня и четкого определения территорий для взаимной обороны.
  • Издается предложение о применении модели членства, аналогичной Западной Германии во времена холодной войны, для Украины.
  • Приглашение Украины в НАТО является частью 'плана победы', разработанного президентом Зеленским, с акцентом на инвестиции в украинское оружие и разрешение на удары по территории России.
  • Ситуация с вступлением Украины в НАТО продолжает развиваться, привлекая внимание как западных чиновников, так и международной общественности.

Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до окончания своих полномочий

Как отмечает издание, западное чиновник, знакомый с результатами этих переговоров, отметил, что появились признаки возможного решения Байдена поддержать продвижение заявки Украины на членство в НАТО до завершения его президентского срока в январе.

Однако детали того, как будет выглядеть это продвижение, не уточняются.

Членство в НАТО остается ключевой целью для Украины, но многие из 32 стран-членов Альянса считают его возможным только при длительном прекращении огня и четком определении территорий, на которые будут распространяться обязательства по взаимной обороне, — пишет издание.

Отмечается, что кое-кто предлагает модель членства, подобную Западной Германии во время холодной войны, которая существовала более трех десятилетий до воссоединения с ее восточными территориями.

Модель Западной Германии набирает поддержку, особенно в Белом доме, наиболее скептически настроенном относительно членства Украины в НАТО, — отмечает Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям.

Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы"

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.

Глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.

Ермак добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить принимать во внимание угрозы эскалации со стороны России.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО не испугался новых угроз Путина — как отреагировали в Кремле
Песков
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Борис Джонсон призвал предоставить Украине членство в НАТО. Когда именно
Джонсон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США и другие члены НАТО не хотят членства Украины — Эрдоган
Эрдоган

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?