Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока

Президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.

Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до окончания своих полномочий

Как отмечает издание, западное чиновник, знакомый с результатами этих переговоров, отметил, что появились признаки возможного решения Байдена поддержать продвижение заявки Украины на членство в НАТО до завершения его президентского срока в январе.

Однако детали того, как будет выглядеть это продвижение, не уточняются.

Членство в НАТО остается ключевой целью для Украины, но многие из 32 стран-членов Альянса считают его возможным только при длительном прекращении огня и четком определении территорий, на которые будут распространяться обязательства по взаимной обороне, — пишет издание. Поделиться

Отмечается, что кое-кто предлагает модель членства, подобную Западной Германии во время холодной войны, которая существовала более трех десятилетий до воссоединения с ее восточными территориями.

Модель Западной Германии набирает поддержку, особенно в Белом доме, наиболее скептически настроенном относительно членства Украины в НАТО, — отмечает Джереми Шапиро, глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям. Поделиться

Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы"

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.

Глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.