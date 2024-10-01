Вступление Украины в НАТО. Байден может просмотреть статус заявки до конца срока

Президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года.
Главные тезисы
- Байден может дать согласие на изменение статуса заявки Украины на членство в НАТО до конца своего президентского срока.
- Многие страны-члены НАТО рассматривают членство Украины при условии прекращения огня и четкого определения территорий для взаимной обороны.
- Издается предложение о применении модели членства, аналогичной Западной Германии во времена холодной войны, для Украины.
- Приглашение Украины в НАТО является частью 'плана победы', разработанного президентом Зеленским, с акцентом на инвестиции в украинское оружие и разрешение на удары по территории России.
- Ситуация с вступлением Украины в НАТО продолжает развиваться, привлекая внимание как западных чиновников, так и международной общественности.
Байден может продвигать вступление Украины в НАТО до окончания своих полномочий
Как отмечает издание, западное чиновник, знакомый с результатами этих переговоров, отметил, что появились признаки возможного решения Байдена поддержать продвижение заявки Украины на членство в НАТО до завершения его президентского срока в январе.
Однако детали того, как будет выглядеть это продвижение, не уточняются.
Отмечается, что кое-кто предлагает модель членства, подобную Западной Германии во время холодной войны, которая существовала более трех десятилетий до воссоединения с ее восточными территориями.
Приглашение Украины в НАТО является частью "плана победы"
Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что приглашение Украины в НАТО является важной частью плана победы, разработанного президентом Владимиром Зеленским.
Глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также разрешение на использование замороженных российских активов.
Ермак добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить принимать во внимание угрозы эскалации со стороны России.
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