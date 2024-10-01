Вступ України до НАТО. Байден може переглянути статус заявки до кінця свого терміну

Президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року.

Байден може просувати вступ України в НАТО до закінчення своїх повноважень

Як зазначає видання, західний посадовець, знайомий з результатами цих переговорів, зазначив, що з'явилися ознаки можливого рішення Байдена підтримати просування заявки України на членство в НАТО до завершення його президентського терміну в січні.

Однак деталі того, як саме виглядатиме це просування, не уточнюються.

Членство в НАТО залишається ключовою метою для України, але багато хто з 32 країн-членів Альянсу вважає його можливим лише за умов тривалого припинення вогню та чіткого визначення територій, на які поширюватимуться зобов'язання щодо взаємної оборони, — пише видання. Поширити

Зазначається, що дехто пропонує модель членства, подібну до Західної Німеччини під час холодної війни, яка існувала понад три десятиліття до возз'єднання з її східними територіями.

Модель Західної Німеччини набирає підтримки, особливо у Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства України в НАТО, — зазначає Джеремі Шапіро, голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин. Поширити

Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.

Голова Офісу президента закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.