Вступ України до НАТО. Байден може переглянути статус заявки до кінця свого терміну

Президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден може підтримати перегляд статусу заявки України на вступ до НАТО до закінчення свого терміну в січні 2025 року.
- Багато країн-членів НАТО вважають членство України можливим лише за умови стійкого перемир'я та чіткого визначення територій для охоплення взаємною обороною.
- Модель членства, схожа на зразок Західної Німеччини під час холодної війни, набирає підтримки, особливо у Білому домі.
- Запрошення України до НАТО є ключовою частиною плану перемоги, розробленого президентом Зеленським і підтриманого керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
- Україна також закликає партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї та відмічає важливість зняття обмежень для ударів по Росії та використання заморожених російських активів.
Байден може просувати вступ України в НАТО до закінчення своїх повноважень
Як зазначає видання, західний посадовець, знайомий з результатами цих переговорів, зазначив, що з'явилися ознаки можливого рішення Байдена підтримати просування заявки України на членство в НАТО до завершення його президентського терміну в січні.
Однак деталі того, як саме виглядатиме це просування, не уточнюються.
Зазначається, що дехто пропонує модель членства, подібну до Західної Німеччини під час холодної війни, яка існувала понад три десятиліття до возз'єднання з її східними територіями.
Запрошення України до НАТО є частиною "плану перемоги"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що запрошення України до НАТО є важливою частиною плану перемоги, розробленого президентом Володимиром Зеленським.
Голова Офісу президента закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.
Єрмак додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.
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