Приспешник Путина и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вся Россия должна подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами.

Конфликт России и США может резко обостриться

Британские журналисты обращают внимание на то, что полномасштабная война, начатая Россией против Украины, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Что важно понимать, политики и дипломаты из окружения российского диктатора Владимира Путина не отрицают этот факт.

Так, Сергей Рябков недавно начал утверждать, что по состоянию на сегодняшний день конфликт находится на самой опасной из своих фаз.

По словам российского дипломата, занимающегося контролем над вооружениями и отношениями с Вашингтоном, у Кремля не осталось никаких иллюзий относительно этого.

Он также добавил, что Москва не может игнорировать "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах.

Кремль уже обратился с призывом ко всем россиянам

Что важно понимать, Сергей Рябков не просто выразил недовольство происходящим в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Он также начал настаивать на том, чтобы абсолютно вся Россия начала готовиться "к долгосрочному противостоянию с этой страной".

Мы готовы к этому во всех смыслах. Мы посылаем все сигналы предупреждения нашему противнику, чтобы он не недооценивал нашу решимость, — цинично заявил приспешник Путина. Поделиться

Стоит также напомнить, что сам нелегитимный президент РФ на прошлой неделе предупредил Запад о том, что Москва может применить ядерное оружие, если по России будут нанесены удары обычными ракетами.