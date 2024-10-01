Приспешник Путина и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вся Россия должна подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами.
Главные тезисы
- Российский дипломат считает, что новая конфронтация РФ с США может длиться долго.
- Российско-американский конфликт может резко обостриться на фоне войны и санкций.
- Путин снова вернулся к угрозам ядерным оружием, чтобы запугать союзников Украины.
Конфликт России и США может резко обостриться
Британские журналисты обращают внимание на то, что полномасштабная война, начатая Россией против Украины, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.
Что важно понимать, политики и дипломаты из окружения российского диктатора Владимира Путина не отрицают этот факт.
Так, Сергей Рябков недавно начал утверждать, что по состоянию на сегодняшний день конфликт находится на самой опасной из своих фаз.
По словам российского дипломата, занимающегося контролем над вооружениями и отношениями с Вашингтоном, у Кремля не осталось никаких иллюзий относительно этого.
Он также добавил, что Москва не может игнорировать "двухпартийный антироссийский консенсус" в Соединенных Штатах.
Кремль уже обратился с призывом ко всем россиянам
Что важно понимать, Сергей Рябков не просто выразил недовольство происходящим в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Он также начал настаивать на том, чтобы абсолютно вся Россия начала готовиться "к долгосрочному противостоянию с этой страной".
Стоит также напомнить, что сам нелегитимный президент РФ на прошлой неделе предупредил Запад о том, что Москва может применить ядерное оружие, если по России будут нанесены удары обычными ракетами.
По словам Путина, Кремль сочтет любое нападение на РФ, поддержанное ядерным государством, "общим нападением".
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