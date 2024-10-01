Поплічник Путіна та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що вся Росія повинна підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами.

Конфлікт Росії та США може різко загостритися

Британські журналісти звертають увагу на те, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.

Що важливо розуміти, політики та дипломати з оточення російського диктатора Володимира Путіна не заперечують цей факт.

Так, Сергій Рябков нещодавно почав стверджувати, що станом на сьогодні конфлікт знаходиться на найнебезпечнішій із своїх фаз.

За словами російського дипломата, який займається контролем над озброєннями та відносинами з Вашингтоном, у Кремля не залишилося жодних ілюзій.

Він також додав, що Москва не може ігнорувати "двопартійний антиросійський консенсус" у Сполучених Штатах.

Кремль уже звернувся з закликом до усіх росіян

Що важливо розуміти, Сергій Рябков не просто висловив невдоволення тим, що відбувається у відносинах Москви та Вашингтона.

Він також почав наполягати на тому, щоб абсолютно вся Росія почалася готуватися “до довгострокового протистояння з цією країною".

Ми готові до цього у всіх сенсах. Ми надсилаємо всі сигнали попередження нашому супротивникові, щоб він не недооцінював нашої рішучості, — цинічно заявив поплічник Путіна. Поширити

Варто також нагадати, що сам нелегітимний президент РФ минулого тижня попередив Захід про те, що Москва може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано ударів звичайними ракетами.