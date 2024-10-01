Кремль наказав росіянам готуватися до конфронтації зі США
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Політика
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Кремль наказав росіянам готуватися до конфронтації зі США

Рябков
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Джерело:  Reuters

Поплічник Путіна та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що вся Росія повинна підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами. 

Головні тези:

  • Російський дипломат вважає, що нова конфронтація РФ зі США може тривати довго.
  • Російсько-американський конфлікт може різко загостритися на тлі війни та санкцій.
  • Путін знову повернувся до погроз ядерною зброєю, щоб залякати союзників України.

Конфлікт Росії та США може різко загостритися

Британські журналісти звертають увагу на те, що повномасштабна війна, яку Росія розпочала проти України, спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.

Що важливо розуміти, політики та дипломати з оточення російського диктатора Володимира Путіна не заперечують цей факт.

Так, Сергій Рябков нещодавно почав стверджувати, що станом на сьогодні конфлікт знаходиться на найнебезпечнішій із своїх фаз.

За словами російського дипломата, який займається контролем над озброєннями та відносинами з Вашингтоном, у Кремля не залишилося жодних ілюзій.

Він також додав, що Москва не може ігнорувати "двопартійний антиросійський консенсус" у Сполучених Штатах.

Кремль уже звернувся з закликом до усіх росіян

Що важливо розуміти, Сергій Рябков не просто висловив невдоволення тим, що відбувається у відносинах Москви та Вашингтона.

Він також почав наполягати на тому, щоб абсолютно вся Росія почалася готуватися “до довгострокового протистояння з цією країною".

Ми готові до цього у всіх сенсах. Ми надсилаємо всі сигнали попередження нашому супротивникові, щоб він не недооцінював нашої рішучості, — цинічно заявив поплічник Путіна.

Варто також нагадати, що сам нелегітимний президент РФ минулого тижня попередив Захід про те, що Москва може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано ударів звичайними ракетами.

За словами Путіна, Кремль вважатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, "спільним нападом".

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