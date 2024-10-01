У 25 разів більше. Зеленський заявив про нове досягнення України

За словами глави держави Володимира Зеленського, протягом першого півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

Україна стрімко нарощує воєнну міць

Новими важливими подробицями український лідер поділився під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій

"Лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 22-й рік. Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно, — 4 мільйони, і вже більш ніж півтора мільйона законтрактовано. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський також додав, що під час презентації союзникам Плану перемоги він та його команда спираються не лише на силу воїнів та стійкість народу, а також на доведену результатами амбіцію.

Насамперед йдеться про те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

За словами глави держави, він робить та продовжить робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей.

Що відомо про зустрічі Зеленського з військовим керівництвом

За словами глави держави, він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Владиславом Баргилевичем.

У центрі уваги були потреби українським бригад та розвиток подій на передовій.

Ми обговорили речі, які наші партнери можуть дійсно покращити найближчим часом. Окремий звіт від начальника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умерова. Поширити

Президенту України доповіли про те, як наразі розвідка оцінює цьогорічні перспективи, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед своїми військовими.