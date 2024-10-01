У 25 разів більше. Зеленський заявив про нове досягнення України

За словами глави держави Володимира Зеленського, протягом першого півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.
Головні тези:
- Україна націлена на створення найкращих зразків зброї та нових технологій в оборонній сфері.
- Володимир Зеленський акцентує на важливості інвестицій в оборонну галузь та розвитку виробничих можливостей країни.
- Під час зустрічі з військовим керівництвом обговорювались потреби українських бригад та ситуація на передовій.
Україна стрімко нарощує воєнну міць
Новими важливими подробицями український лідер поділився під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій
Володимир Зеленський також додав, що під час презентації союзникам Плану перемоги він та його команда спираються не лише на силу воїнів та стійкість народу, а також на доведену результатами амбіцію.
Насамперед йдеться про те, що Україна може й буде створювати найкращі зразки зброї.
За словами глави держави, він робить та продовжить робити все можливе, щоб забезпечити Україні більше інвестицій в оборонну сферу, нових технологій і, відповідно, виробничих можливостей.
Що відомо про зустрічі Зеленського з військовим керівництвом
За словами глави держави, він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Владиславом Баргилевичем.
У центрі уваги були потреби українським бригад та розвиток подій на передовій.
Президенту України доповіли про те, як наразі розвідка оцінює цьогорічні перспективи, російські наміри, завдання, які ставить Кремль перед своїми військовими.
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