Партизани підірвали російських окупантів в окупованому Мелітополі

Українське підпілля продовжує активно знищувати російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Про нову успішну операцію повідомляє ГУР МОУ.

Партизани продовжують боротьбу за звільнення Мелітополя

Українським партизанам вдалося реалізувати нову успішну операцію 1 жовтня — у День захисників та захисниць України.

Як повідомляє українська розвідка, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

Згідно з останніми даним, на момент вибуху у салоні знаходилися троє солдатів РФ.

Що важливо розуміти, операцію з ліквідації російських окупантів, причетних до жорстокого терору місцевого населення було здійснено українськими підпільниками за координації розвідки.

Агентам ГУР вдалося влаштувати загарбникам "мінну пастку".

Головне управління розвідки України нагадує, що на кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Втрати армії РФ станом на 1 жовтня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 370 російських загарбників, а з техніки знищено: