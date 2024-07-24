В Москве подорвали автомобиль влиятельного военного Торгашова — видео

Что известно о покушении на Торгашова

Как утверждают российские телеграмм-каналы, Торгашову удалось выжить, однако он остался без ног.

По предварительным данным, также пострадала его супруга.

Андрей Торгашов (Фото: ASTRA)

Взрывное устройство сработало в момент, когда супруги садились в автомобиль.

До прибытия скорой помощи заместитель начальника ПДРЦ 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова и раненую женщину из автомобиля вытягивали прохожие, они также оказали первую помощь, — сообщают очевидцы. Поделиться

Кроме того, указано, что весь район у дома на Синявинской улице в Москве, где утром произошел взрыв, перекрыли.

Также не работал общественный транспорт, сейчас движение возобновили, сообщают местные жители.

Как власти РФ комментируют покушение на Андрея Торгашова

В Следственном комитете России уже заявили о возбуждении уголовного дела.

В связи с произошедшим на улице Синявинской в городе Москве инцидентом, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Фото: ASTRA

Кроме того, сообщается, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.