В Москве подорвали автомобиль влиятельного военного Торгашова — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве подорвали автомобиль влиятельного военного Торгашова — видео

покушение на Торгашова
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 24 июля в российской столице взорвался автомобиль заместителя радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Андрея Торгашова.

Главные тезисы

  • В Москве произошло покушение на заместителя радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Андрея Торгашова.
  • Торгашов выжил, однако остался без ног, также пострадала его жена.
  • В результате взрыва было возбуждено уголовное дело, проводятся расследования и экспертизы.

Что известно о покушении на Торгашова

Как утверждают российские телеграмм-каналы, Торгашову удалось выжить, однако он остался без ног.

По предварительным данным, также пострадала его супруга.

Андрей Торгашов (Фото: ASTRA)

Взрывное устройство сработало в момент, когда супруги садились в автомобиль.

До прибытия скорой помощи заместитель начальника ПДРЦ 89 центра спутниковой связи ВС РФ Андрея Торгашова и раненую женщину из автомобиля вытягивали прохожие, они также оказали первую помощь, — сообщают очевидцы.

Кроме того, указано, что весь район у дома на Синявинской улице в Москве, где утром произошел взрыв, перекрыли.

Также не работал общественный транспорт, сейчас движение возобновили, сообщают местные жители.

Как власти РФ комментируют покушение на Андрея Торгашова

В Следственном комитете России уже заявили о возбуждении уголовного дела.

В связи с произошедшим на улице Синявинской в городе Москве инцидентом, в результате которого поврежден автомобиль, пострадал его владелец и пассажир, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, — сказано в официальном заявлении.

Фото: ASTRA

Кроме того, сообщается, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.

Уже в скором времени будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая, — сказано в релизе ведомства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна — WSJ
Морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны взорвали железную дорогу для транспортировки по России боеприпасов из КНДР — АТЕШ
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Операторы ГУР взорвали склад БК и пункт запуска fpv-дронов армии РФ — видео
ГУР
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?