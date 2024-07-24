В Москве подорвали автомобиль влиятельного военного Торгашова — видео

Утром 24 июля в российской столице взорвался автомобиль заместителя радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Андрея Торгашова.
Главные тезисы
- В Москве произошло покушение на заместителя радиоцентра воинской части спутниковой связи РФ Андрея Торгашова.
- Торгашов выжил, однако остался без ног, также пострадала его жена.
- В результате взрыва было возбуждено уголовное дело, проводятся расследования и экспертизы.
Что известно о покушении на Торгашова
Как утверждают российские телеграмм-каналы, Торгашову удалось выжить, однако он остался без ног.
По предварительным данным, также пострадала его супруга.
Взрывное устройство сработало в момент, когда супруги садились в автомобиль.
Кроме того, указано, что весь район у дома на Синявинской улице в Москве, где утром произошел взрыв, перекрыли.
Также не работал общественный транспорт, сейчас движение возобновили, сообщают местные жители.
Как власти РФ комментируют покушение на Андрея Торгашова
В Следственном комитете России уже заявили о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, сообщается, что следователи и криминалисты столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.
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