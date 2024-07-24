У Москві підірвали автівку впливового військового Торгашова — відео

Вранці 24 липня у російській столиці вибухнула автівка заступника радіоцентру військової частини супутникового звʼязку РФ Андрія Торгашова.
Головні тези:
- У Москві скоїли замах на заступника радіоцентру військової частини супутникового звʼязку РФ Андрія Торгашова.
- Торгашов вижив, але залишився без ніг, також постраждала його дружина.
- У результаті вибуху було порушено кримінальну справу, проводяться розслідування та експертизи.
Що відомо про замах на Торгашова
Як стверджують російські телеграм-канали, Торгашову вдалося вижити, однак він залишився без ніг.
За попередніми даними, також постраждала його дружина.
Вибуховий пристрій спрацював в момент, коли подружжя росіян сідало в автівку.
Окрім того, наголошується, що весь район біля будинку на Синявинській вулиці у Москві, де вранці стався вибух, перекрили.
Також не працював громадський транспорт, наразі рух відкрили, повідомляють місцеві жителі.
Як влада РФ коментує замах на Андрія Торгашова
У Слідчому комітеті Росії уже заявили про порушення кримінальної справи.
Окрім того, повідомляється, що слідчі та криміналісти столичного Слідчого комітету спільно з оперативними службами оглядають місце події.
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