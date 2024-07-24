У Москві підірвали автівку впливового військового Торгашова — відео

Що відомо про замах на Торгашова

Як стверджують російські телеграм-канали, Торгашову вдалося вижити, однак він залишився без ніг.

За попередніми даними, також постраждала його дружина.

Андрій Торгашов (Фото: ASTRA)

Вибуховий пристрій спрацював в момент, коли подружжя росіян сідало в автівку.

До прибуття швидкої допомоги заступник начальника ПДРЦ 89 центру супутникового зв'язку ЗС РФ Андрія Торгашева та поранену жінку з автівки витягли перехожі, вони ж поранили першу допомогу,- повідомляють очевидці. Поширити

Окрім того, наголошується, що весь район біля будинку на Синявинській вулиці у Москві, де вранці стався вибух, перекрили.

Також не працював громадський транспорт, наразі рух відкрили, повідомляють місцеві жителі.

Фото: соцмережі

Як влада РФ коментує замах на Андрія Торгашова

У Слідчому комітеті Росії уже заявили про порушення кримінальної справи.

У зв'язку з інцидентом, що стався на вулиці Синявинській у місті Москві, внаслідок якого пошкоджено автомобіль, постраждав його власник і пасажир, слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві порушено кримінальну справу, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, повідомляється, що слідчі та криміналісти столичного Слідчого комітету спільно з оперативними службами оглядають місце події.

Фото: ASTRA