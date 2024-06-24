Морські дрони SeaBaby дистанційно підірвали чотири російські судна — WSJ

SeaBaby дистанційно підірвали чотири російські судна

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, налякані рейдами морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході Севастопольську бухту, тож українці придумали альтернативні операції — установку морських мін.

Спеціальні SeaBaby навчились встановлювати донні шахти зроблені з пластику, вагою близько 180 кг. Їх важко знайти, оскільки вони лягають у мул під мілководдям, використовують акустичні та електромагнітні датчики, щоб виявити присутність корабля, викликаючи детонацію.

Протягом 1,5 місяці команда українських спецслужб відстежувала маршрути морських кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправити SeaBaby для встановлення двох мін. 14 вересня на такій міні підірвався ракетний корвет "Самум".

Протягом наступних тижнів SeaBaby заклали ще близько 15 шахт. Під час одного з рейсів, дрон відкрив вогонь з гранатомета по патрульних катерах РФ класу "Раптор", пошкодивши їх.

11 жовтня великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту отримав пошкодження. Він шкутильгав у порт для перевірки. 13 жовтня судно йшло в інший порт на ремонт, але підірвалося на міні. Великий буксир, відправлений для порятунку корабля, також підірвався.

Кілька днів потому стався вибух на сучасному протимінному кораблі, одному з двох у російській службі.

Морські дрони проти Росії

Українські морські дрони переламали хід війни у Чорному морі. Технології у цьому напрямку стрімко розвиваються.

Україна потопила або пошкодила близько двох десятків російських кораблів усіх розмірів за допомогою морських дронів. Зокрема, вони завдали серйозної шкоди Кримському мосту. Україна також атакувала ракетами російські кораблі та портові об’єкти.

Морські дрони відносно дешеві, їх важко виявити та захиститися від них. Їхнє використання показує, як менші, бідніші країни можуть вирівняти умови для військово-морських сил проти більших, потужніших флотів.