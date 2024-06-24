Морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна — WSJ

Украинские морские дроны научились минировать морские пути русских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна.
Главные тезисы
- Украинские морские дроны SeaBaby удачно взорвали четыре российских судна, используя технологию установки морских мин.
- Морские дроны позволили Украине нанести ущерб российским кораблям и инфраструктуре, включая Крымский мост.
- Использование морских дронов показывает эффективность даже для меньших стран с ограниченными ресурсами в противостоянии с большими флотами.
- Технологии морских дронов стремительно развиваются, что может изменить баланс сил в морских конфликтах.
- Украина вывела военную стратегию на новый уровень, демонстрируя успешность эффективной военно-морской тактики с использованием дронов.
SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна
Как говорится в материале The Wall Street Journal, напуганные рейдами морских дронов россияне построили большие заграждения на входе Севастопольскую бухту, поэтому украинцы придумали альтернативные операции — установку морских мин.
Специальные SeaBaby научились устанавливать донные шахты, сделанные из пластика, весом около 180 кг. Их трудно найти, поскольку они ложатся в ил под мелководием, используют акустические и электромагнитные датчики, чтобы выявить присутствие корабля, вызывая детонацию.
В течение полутора месяцев команда украинских спецслужб отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября на такой мине взорвался ракетный корвет "Самум".
В течение следующих недель SeaBaby заложили еще около 15 шахт. Во время одного из рейсов дрон открыл огонь из гранатомета по патрульным катерам РФ класса "Раптор", повредив их.
11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту получил повреждение. Он ковылял в порт для проверки. 13 октября судно уходило в другой порт на ремонт, но взорвалось на мине. Большой буксир, отправленный для спасения корабля, тоже взорвался.
Спустя несколько дней произошел взрыв на современном противоменном корабле, одном из двух в российской службе.
Морские дроны против России
Украинские морские дроны переломили ход войны в Черном море. Технологии в этом направлении быстро развиваются.
Украина потопила или повредила около двух десятков российских кораблей всех размеров с помощью морских дронов. В частности, они нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту. Украина атаковала ракетами российские корабли и портовые объекты.
Морские дроны относительно дешевы, трудно обнаружить и защититься от них. Их использование показывает, как меньшие, более бедные страны могут выровнять условия для военно-морских сил против больших, более мощных флотов.
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