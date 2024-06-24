Морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна — WSJ

SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна

Как говорится в материале The Wall Street Journal, напуганные рейдами морских дронов россияне построили большие заграждения на входе Севастопольскую бухту, поэтому украинцы придумали альтернативные операции — установку морских мин.

Специальные SeaBaby научились устанавливать донные шахты, сделанные из пластика, весом около 180 кг. Их трудно найти, поскольку они ложатся в ил под мелководием, используют акустические и электромагнитные датчики, чтобы выявить присутствие корабля, вызывая детонацию.

В течение полутора месяцев команда украинских спецслужб отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября на такой мине взорвался ракетный корвет "Самум".

В течение следующих недель SeaBaby заложили еще около 15 шахт. Во время одного из рейсов дрон открыл огонь из гранатомета по патрульным катерам РФ класса "Раптор", повредив их.

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" при входе в Севастопольскую бухту получил повреждение. Он ковылял в порт для проверки. 13 октября судно уходило в другой порт на ремонт, но взорвалось на мине. Большой буксир, отправленный для спасения корабля, тоже взорвался.

Спустя несколько дней произошел взрыв на современном противоменном корабле, одном из двух в российской службе.

Морские дроны против России

Украинские морские дроны переломили ход войны в Черном море. Технологии в этом направлении быстро развиваются.

Украина потопила или повредила около двух десятков российских кораблей всех размеров с помощью морских дронов. В частности, они нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту. Украина атаковала ракетами российские корабли и портовые объекты.

Морские дроны относительно дешевы, трудно обнаружить и защититься от них. Их использование показывает, как меньшие, более бедные страны могут выровнять условия для военно-морских сил против больших, более мощных флотов.