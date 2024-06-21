Forbes развеял основные мифы о FPV-дронах в войне

FPV и другие малые дроны оказывают большое влияние на войну в Украине. Однако среди военных чинов есть немало тех, кто умаляет их значение. Так начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль назвал доминирование дронов в Украине "моментом в истории" и заявил, что маленькие беспилотники скоро потеряют боевое преимущество на фронте.

Миф 1: Люди переоценивают эффективность беспилотников, видя только видео, где они уничтожают цели

Аргумент заключается в том, что поскольку операторы публикуют только попадания, мы не видим всех промахов, а другие виды оружия, как противотанковые ракеты Javelin, не записывают видео, поэтому мы не видим их успехов. Однако стоит посмотреть на общую статистику убийств с помощью FPV и других дронов по сравнению с другими видами оружия, отмечает Forbes.

Рассматриваемые только танками Т-90М данные показывают, что около трети из них уничтожаются только дронами FPV, а еще больше обездвиживаются и уничтожаются гранатами, сброшенными дронами, — отмечает издание. Поделиться

Также ранее глава сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью The Times, что "беспилотники убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое в настоящее время".

Миф 2: Украинцы используют беспилотники только потому, что у них нет ничего другого

Предполагается, что хотя Украина может в значительной степени полагаться на FPV, это происходит потому, что у нее нет альтернатив. Однако даже беглый взгляд на экспорт оружия в Украину показывает, что это не так, пишет Forbes.

По состоянию на май 2024 года, согласно данным Пентагона, только Соединенные Штаты поставили Украине "более 10 000 ракет Javelin… более 9 000 противотанковых ракет TOW… более 90 000 других противотанковых систем и боеприпасов", отмечает издание.

Кроме того, россияне, точно не испытывающие недостатка в танках, артиллерии, противотанковых управляемых ракетах или другой военной технике, также в значительной степени полагаются на FPV для обеспечения точности огня.

Миф 3: FPV слишком малы, чтобы быть эффективными

Типичные FPV несут 3-фунтовую полезную нагрузку, часто боеголовку от противотанковой ракеты РПГ-7. Такие боеголовки не могут пробить лобную броню тяжелых танков, в отличие от, например, ракет Javelin с 19-фунтовой боеголовкой. Отсюда и аргумент, что FPV не заменит "настоящее" оружие.

Однако поскольку они способны облетать цели и подходить к ним под оптимальным углом, FPV не нужно пробивать лобную броню, а достаточно пройти через тонкую боковую броню. Против других целей, таких как бункеры и здания, точность важнее массы. В то время как артиллерия и минометы могут наносить удары по внешней стороне бункера без особого эффекта, дроны могут кружить вокруг и пролетать через вход, чтобы уничтожить находящихся внутри людей.

Также растет количество более крупных беспилотников, таких как Mammoth от Escadrone с 9-фунтовой боеголовкой и Wild Hornets Queen Hornet с 15-фунтовой боеголовкой. Высокая точность позволяет уничтожать труднодоступные цели.

Миф 4: У FPV малый радиус действия и они слишком медленны

Максимальная дальность ракеты Javelin составляет чуть менее трех миль. FPV регулярно поражает цели с расстояния в шесть миль, а случаи поражения были зафиксированы на расстоянии более 12 миль.

Действительно, FPV медленно по сравнению с ракетами или артиллерийскими снарядами. Но, опять же, скорость не столь важна, как точность наведения, отмечает Forbes. Поскольку цели на современном поле боя почти всегда находятся под постоянным наблюдением беспилотников, им не удастся скрыться.

Артиллерийский снаряд, приземлившийся через 20 секунд после выстрела, промахнется мимо движущейся цели. FPV, прибывший через несколько минут, может преследовать цели и уничтожать их, будь то танки, мчащиеся на скорости, грузовики поставки, или мобильная артиллерия, пытающаяся сбежать после стрельбы, или отдельные солдаты на мотоциклах. FPV быстрее своих целей, а это главное, — пишет Forbes. Поделиться

Опасность мифов

Человеческая склонность некритически принимать все, что подтверждает имеющиеся убеждения, — гарантирует, что люди будут продолжать верить в то, что все, к чему они привыкли, лучше.

Такие убеждения могут быть опасны. В начале Первой мировой войны пулеметы и колючая проволока существовали уже не менее 30 лет, но многие военные эксперты утверждали, что конница по-прежнему необходима и что атака враждебных позиций — это путь к победе, пишет Forbes. Поделиться

Украина терроризирует РФ дроновыми атаками

Сегодня в РФ сообщали об атаке более 100 дронов. Служба безопасности Украины впоследствии сообщила, что совместно с ВСУ отработала по полигону запуска "Шахедов" в Ейске и трех НПЗ в Краснодарском крае.

А минувшей ночью спецназначители СБУ поразили состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".