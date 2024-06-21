Forbes развеял основные мифы о FPV-дронах в войне

FPV и другие малые дроны оказывают большое влияние на войну в Украине. Однако среди военных чинов есть немало тех, кто умаляет их значение. Так начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль назвал доминирование дронов в Украине "моментом в истории" и заявил, что маленькие беспилотники скоро потеряют боевое преимущество на фронте.
Главные тезисы
- Дроны FPV оказывают значительное влияние на войну в Украине и вообще в вооруженных конфликтах, необходимо понимать их реальную эффективность.
- Украинцы не используют дроны только из-за отсутствия альтернатив, но и из-за их точности и эффективности в бою.
- Даже небольшие FPV-дроны могут быть эффективны в войне, благодаря высокой точности и возможности облетать и атаковать цели.
- Дроны FPV способны действовать на большом расстоянии, они быстрее большинства целей и демонстрируют высокую точность наведения на цель.
- Опасность мифов о дронах заключается в игнорировании их реального потенциала военных операций и принципов действия в современной боевой среде.
Миф 1: Люди переоценивают эффективность беспилотников, видя только видео, где они уничтожают цели
Аргумент заключается в том, что поскольку операторы публикуют только попадания, мы не видим всех промахов, а другие виды оружия, как противотанковые ракеты Javelin, не записывают видео, поэтому мы не видим их успехов. Однако стоит посмотреть на общую статистику убийств с помощью FPV и других дронов по сравнению с другими видами оружия, отмечает Forbes.
Также ранее глава сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил в интервью The Times, что "беспилотники убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое в настоящее время".
Миф 2: Украинцы используют беспилотники только потому, что у них нет ничего другого
Предполагается, что хотя Украина может в значительной степени полагаться на FPV, это происходит потому, что у нее нет альтернатив. Однако даже беглый взгляд на экспорт оружия в Украину показывает, что это не так, пишет Forbes.
По состоянию на май 2024 года, согласно данным Пентагона, только Соединенные Штаты поставили Украине "более 10 000 ракет Javelin… более 9 000 противотанковых ракет TOW… более 90 000 других противотанковых систем и боеприпасов", отмечает издание.
Кроме того, россияне, точно не испытывающие недостатка в танках, артиллерии, противотанковых управляемых ракетах или другой военной технике, также в значительной степени полагаются на FPV для обеспечения точности огня.
Миф 3: FPV слишком малы, чтобы быть эффективными
Типичные FPV несут 3-фунтовую полезную нагрузку, часто боеголовку от противотанковой ракеты РПГ-7. Такие боеголовки не могут пробить лобную броню тяжелых танков, в отличие от, например, ракет Javelin с 19-фунтовой боеголовкой. Отсюда и аргумент, что FPV не заменит "настоящее" оружие.
Однако поскольку они способны облетать цели и подходить к ним под оптимальным углом, FPV не нужно пробивать лобную броню, а достаточно пройти через тонкую боковую броню. Против других целей, таких как бункеры и здания, точность важнее массы. В то время как артиллерия и минометы могут наносить удары по внешней стороне бункера без особого эффекта, дроны могут кружить вокруг и пролетать через вход, чтобы уничтожить находящихся внутри людей.
Также растет количество более крупных беспилотников, таких как Mammoth от Escadrone с 9-фунтовой боеголовкой и Wild Hornets Queen Hornet с 15-фунтовой боеголовкой. Высокая точность позволяет уничтожать труднодоступные цели.
Миф 4: У FPV малый радиус действия и они слишком медленны
Максимальная дальность ракеты Javelin составляет чуть менее трех миль. FPV регулярно поражает цели с расстояния в шесть миль, а случаи поражения были зафиксированы на расстоянии более 12 миль.
Действительно, FPV медленно по сравнению с ракетами или артиллерийскими снарядами. Но, опять же, скорость не столь важна, как точность наведения, отмечает Forbes. Поскольку цели на современном поле боя почти всегда находятся под постоянным наблюдением беспилотников, им не удастся скрыться.
Опасность мифов
Человеческая склонность некритически принимать все, что подтверждает имеющиеся убеждения, — гарантирует, что люди будут продолжать верить в то, что все, к чему они привыкли, лучше.
Украина терроризирует РФ дроновыми атаками
Сегодня в РФ сообщали об атаке более 100 дронов. Служба безопасности Украины впоследствии сообщила, что совместно с ВСУ отработала по полигону запуска "Шахедов" в Ейске и трех НПЗ в Краснодарском крае.
А минувшей ночью спецназначители СБУ поразили состав горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт".
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