Идеальная копия "Шахеда". В Украине представили дрон "Гупало" — видео
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Идеальная копия "Шахеда". В Украине представили дрон "Гупало" — видео

дрон "Гупало"
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Беспилотный аппарат под названием "ГУПАЛО" выглядит точно как иранский "Шахед" и запускается с катапульты. Он оказался очень полезен для мобильных огневых групп ВСУ.

Главные тезисы

  • Украинские разработчики создали беспилотный авиационный комплекс Гупало, который является аналогом иранского дрона Шахед.
  • Дрон может быть использован для тренировок групп противовоздушной обороны и в качестве дрон-камикадзе.
  • Компания "ВИТРУГАН" объединяет разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.
  • Дрон Гупало воспроизводит роль цели для тренировки уничтожения дронов группами ПВО ВСУ.
  • БПЛА легко запускается из катапульты, что делает его удобным для тренировок и эксплуатации.

В Украине представили дрон "Гупало"

Украинские разработчики из проекта "ВИТРУГАН" (WeTrueGun) создали беспилотный авиационный комплекс самолетного типа "ГУПАЛО", который может использоваться для тренировок групп противовоздушной обороны (ПВО) или в качестве дрон-камикадзе. Об этом говорится на официальном сайте WeTrueGun.

Как отмечают разработчики, "ГУПАЛО" — условный аналог иранского дрона-камикадзе Shahed, который россияне называют "Герань-2". Его предназначение — быть мишенью для обучения групп ПВО стрельбе по движущейся цели. Аппарат также имеет версию БПЛА-камикадзе.

Согласно данным с официального сайта, компания "ВИТРУГАН" объединяет разработчиков и производителей современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В проекте также есть обучающий центр, где тренируются операторы БПЛА.

Компания также показала кадры, как мобильные огневые группы 114-й бригады тактической авиации ВСУ оттачивают навыки уничтожения дронов, используя в качестве мишени комплекс "ГУПАЛО". На видео видно, что БПЛА запускается из катапульты.

Как дрон "Гупало" применяют в ВСУ

Фото аппарата "ГУПАЛО" опубликовал в Instagram украинский музыкант Александр Сидоренко. Он призвал профильные воинские части, которым интересно потренировать свои экипажи на "реальном Шахеде", обращаться в компанию "ВИТРУГАН".

Дело важное. Мелочи не существует, — написал Александр Сидоренко.

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