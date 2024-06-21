Идеальная копия "Шахеда". В Украине представили дрон "Гупало" — видео

Беспилотный аппарат под названием "ГУПАЛО" выглядит точно как иранский "Шахед" и запускается с катапульты. Он оказался очень полезен для мобильных огневых групп ВСУ.

В Украине представили дрон "Гупало"

Украинские разработчики из проекта "ВИТРУГАН" (WeTrueGun) создали беспилотный авиационный комплекс самолетного типа "ГУПАЛО", который может использоваться для тренировок групп противовоздушной обороны (ПВО) или в качестве дрон-камикадзе. Об этом говорится на официальном сайте WeTrueGun.

Как отмечают разработчики, "ГУПАЛО" — условный аналог иранского дрона-камикадзе Shahed, который россияне называют "Герань-2". Его предназначение — быть мишенью для обучения групп ПВО стрельбе по движущейся цели. Аппарат также имеет версию БПЛА-камикадзе.

Согласно данным с официального сайта, компания "ВИТРУГАН" объединяет разработчиков и производителей современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В проекте также есть обучающий центр, где тренируются операторы БПЛА.

Компания также показала кадры, как мобильные огневые группы 114-й бригады тактической авиации ВСУ оттачивают навыки уничтожения дронов, используя в качестве мишени комплекс "ГУПАЛО". На видео видно, что БПЛА запускается из катапульты.

Как дрон "Гупало" применяют в ВСУ

Фото аппарата "ГУПАЛО" опубликовал в Instagram украинский музыкант Александр Сидоренко. Он призвал профильные воинские части, которым интересно потренировать свои экипажи на "реальном Шахеде", обращаться в компанию "ВИТРУГАН".