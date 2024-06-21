Ідеальна копія "Шахеда". В Україні представили дрон "Гупало" — відео
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Ідеальна копія "Шахеда". В Україні представили дрон "Гупало" — відео

Гупало

Безпілотний апарат під назвою "ГУПАЛО" має вигляд точнісінько як іранський "Шахед" і запускається з катапульти. Він виявився дуже корисним для мобільних вогневих груп ЗСУ.

Головні тези:

  • Українські розробники створили безпілотний авіаційний комплекс “Гупало”, який є аналогом іранського дрона “Шахед”.
  • Дрон може бути використаний для тренувань груп протиповітряної оборони та як дрон-камікадзе.
  • Компанія “ВІТРУГАН” об'єднує розробників і виробників безпілотних літальних апаратів, систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.
  • Дрон “Гупало” відтворює роль цілі для тренування знищення дронів групами ППО ЗСУ.
  • БПЛА легко запускається з катапульти, що робить його зручним для тренувань та експлуатації.

В Україні представили дрон "Гупало"

Українські розробники з проєкту "ВІТРУГАН" (WeTrueGun) створили безпілотний авіаційний комплекс літакового типу "ГУПАЛО", який може використовуватися для тренувань груп протиповітряної оборони (ППО) або як дрон-камікадзе. Про це йдеться на офіційному сайті WeTrueGun.

Як зазначають розробники, "ГУПАЛО" є умовним аналогом іранського дрона-камікадзе Shahed, який росіяни називають "Герань-2". Його призначення — бути мішенню для навчання груп ППО стрільбі по рухомій цілі. Апарат також має версію БПЛА-камікадзе.

Згідно з даними з офіційного сайту, компанія "ВІТРУГАН" об'єднує розробників і виробників сучасних безпілотних літальних апаратів (БПЛА), систем радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ). У проєкту також є навчальний центр, де тренуються оператори БПЛА.

Компанія також показала кадри, як мобільні вогневі групи 114-ї бригади тактичної авіації ЗСУ відточують навички знищення дронів, використовуючи як мішень комплекс "ГУПАЛО". На відео видно, що БПЛА запускається з катапульти.

Як дрон "Гупало" застосовують у ЗСУ

Фото апарата "ГУПАЛО" опублікував в Instagram український музикант Олександр Сидоренко. Він закликав профільні військові частини, яким цікаво потренувати свої екіпажі на "реальному Шахеді", звертатися до компанії "ВІТРУГАН".

Справа важлива. Дрібниць не існує, — написав Олександр Сидоренко.

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