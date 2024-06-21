Forbes розвіяв основні міфи про FPV-дрони у війні

FPV та інші малі дрони мають великий вплив у війні в Україні. Однак серед військових чинів є чимало тих, хто применшує їхнє значення. Так, начальник штабу французької армії генерал П'єр Шилль назвав домінування дронів в Україні "моментом в історії" і заявив, що маленькі безпілотники скоро втратять бойову перевагу на фронті.

Міф 1: Люди переоцінюють ефективність безпілотників, бо бачать лише відео, де вони знищують цілі

Аргумент полягає в тому, що оскільки оператори публікують лише влучання, ми не бачимо всіх промахів, а інші види зброї, як-от протитанкові ракети Javelin, не записують відео, тож ми не бачимо їхніх успіхів. Однак варто подивитись на загальну статистику вбивств за допомогою FPV та інших дронів порівняно з іншими видами зброї, зазначає Forbes.

Дані, що розглядають тільки танки Т-90М, показують, що близько третини з них знищуються тільки дронами FPV, а ще більше знерухомлюються і знищуються гранатами, скинутими дронами, — зазначає видання. Поширити

Також раніше глава сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Times, що "безпілотники вбивають більше солдатів з обох боків, ніж будь-що інше на даний час".

Міф 2: Українці використовують безпілотники тільки тому, що у них немає нічого іншого

Передбачається, що, хоча Україна може значною мірою покладатися на FPV, це відбувається тому, що у неї немає альтернатив. Однак навіть побіжний погляд на експорт зброї в Україну показує, що це не так, пише Forbes.

Станом на травень 2024 року, згідно з даними Пентагону, тільки Сполучені Штати поставили Україні "понад 10 000 ракет Javelin... понад 9 000 протитанкових ракет TOW... понад 90 000 інших протитанкових систем і боєприпасів", зазначає видання.

Крім того, росіяни, які точно не відчувають нестачі в танках, артилерії, протитанкових керованих ракетах або іншій військовій техніці, також значною мірою покладаються на FPV для забезпечення точності вогню.

Міф 3: FPV занадто малі, щоб бути ефективними

Типові FPV несуть 3-фунтове корисне навантаження, часто боєголовку від протитанкової ракети РПГ-7. Такі боєголовки не можуть пробити лобову броню важких танків, на відміну від, наприклад, ракет Javelin з 19-фунтовою боєголовкою. Звідси й аргумент, що FPV не замінить "справжньої" зброї.

Однак оскільки вони здатні облітати цілі і підходити до них під оптимальним кутом, FPV не потрібно пробивати лобову броню, а досить пройти через тонку бічну броню. Проти інших цілей, таких як бункери і будівлі, точність важливіша за масу. Тоді як артилерія і міномети можуть завдавати ударів по зовнішній стороні бункера без особливого ефекту, дрони можуть кружляти навколо і пролітати через вхід, щоб знищити людей, які перебувають усередині.

Також зростає кількість більших безпілотників, таких як Mammoth від Escadrone з 9-фунтовою боєголовкою і Wild Hornets Queen Hornet з 15-фунтовою боєголовкою. Висока точність дозволяє їм знищувати важкодоступні цілі.

Міф 4: В FPV малий радіус дії і вони занадто повільні

Максимальна дальність ракети Javelin становить трохи менше трьох миль. FPV регулярно вражають цілі з відстані в шість миль, а випадки ураження були зафіксовані на відстані понад 12 миль.

Дійсно, FPV є повільними порівняно з ракетами або артилерійськими снарядами. Але, знову ж таки, швидкість не так важлива, як точність наведення, зазначає Forbes. Оскільки цілі на сучасному полі бою майже завжди перебувають під постійним наглядом безпілотників, їм не вдасться втекти.

Артилерійський снаряд, що приземлився через 20 секунд після пострілу, промахнеться повз рухому ціль. FPV, який прибув за кілька хвилин, може переслідувати цілі та знищувати їх, чи то танки, що мчать на швидкості, вантажівки постачання, чи мобільна артилерія, яка намагається втекти після стрільби, або окремі солдати на мотоциклах. FPV швидші за свої цілі, а це головне, — пише Forbes. Поширити

Небезпека міфів

Людська схильність некритично приймати все, що підтверджує наявні переконання, — гарантує, що люди продовжуватимуть вірити в те, що все, до чого вони звикли, є найкращим.

Такі переконання можуть бути небезпечними. На початку Першої світової війни кулемети і колючий дріт існували вже не менше 30 років, але багато військових експертів стверджували, що кіннота, як і раніше, необхідна і що атака ворожих позицій — це шлях до перемоги, — пише Forbes. Поширити

Україна тероризує РФ дроновими атаками

Сьогодні в РФ повідомляли про атаку понад 100 дронів. Служба безпеки України згодом повідомила, що спільно із ЗСУ відпрацювала по полігону запуску "Шахедів" у Єйську та трьох НПЗ у Краснодарському краї.

А минулої ночі спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" і нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Південьнафтопродукт".