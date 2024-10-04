За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, в окупованому злочинною армією РФ Енергодарі підірвалась автівка з керівником охорони російських окупантів на Запорізькій АЕС.

Що відомо про підрив автівки керівника охорони російських окупантів на ЗАЕС

Зазначається, що мова йде про російського окупанта Андрія Короткого.

У ГУР підкреслюють, що Короткий є колаборантом, причетним до організації та вчинення воєнних злочинів армії РФ на окупованих українських територіях.

Що відомо про злочинну співпрацю Короткого з російськими окупантами

Зокрема, після захоплення злочинною армією РФ Запорізької АЕС Короткий добровільно погодився співпрацювати з окупантами та видав російським загарбникам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

Окрім цього колаборант брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.

Короткий був постійним організатором заходів, спрямованих на підтримку окупаційної армії РФ.

Як член партії кремлівського диктатора Володимира Путіна «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».