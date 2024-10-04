В Енергодарі підірвали автівку з начальником охорони окупованої Росією ЗАЕС ― відео
Категорія
Україна
Дата публікації

В Енергодарі підірвали автівку з начальником охорони окупованої Росією ЗАЕС ― відео

ГУР
Підрів авто

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, в окупованому злочинною армією РФ Енергодарі підірвалась автівка з керівником охорони російських окупантів на Запорізькій АЕС. 

Головні тези:

  • Підірвано автівку з керівником охорони на ЗАЕС у Енергодарі.
  • Керівник охорони був колаборантом та співпрацював з окупантами, надаючи їм списки працівників станції з проукраїнською позицією.
  • Андрій Короткий, який очолював раду депутатів у Енергодарі, був причетний до репресій та воєнних злочинів проти цивільних громадян.
  • Участь Короткого у підтримці окупаційної армії РФ виявила його як організатора заходів, спрямованих на підтримку російської окупації.
  • Інформацію про співпрацю колаборанта з російськими окупантами надає Головне управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про підрив автівки керівника охорони російських окупантів на ЗАЕС

Зазначається, що мова йде про російського окупанта Андрія Короткого.

У ГУР підкреслюють, що Короткий є колаборантом, причетним до організації та вчинення воєнних злочинів армії РФ на окупованих українських територіях.

Що відомо про злочинну співпрацю Короткого з російськими окупантами

Зокрема, після захоплення злочинною армією РФ Запорізької АЕС Короткий добровільно погодився співпрацювати з окупантами та видав російським загарбникам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

Окрім цього колаборант брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.

Короткий був постійним організатором заходів, спрямованих на підтримку окупаційної армії РФ.

Як член партії кремлівського диктатора Володимира Путіна «Єдина Росія» очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

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