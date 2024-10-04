Россия придумала новый способ захвата территорий Украины

Страна-агрессорка РФ не смогла бы достичь в Украине даже локальных продвижений, если бы не изношенные артиллерийские снаряды, которые она начала получать от КНДР.

Поставки оружия от КНДР дают РФ возможность продолжать войну

Согласно данным издания Foreign Policy, поставка старых и часто ненадежных боеприпасов из КНДР в РФ за последний год стала одной из самых больших проблем для украинских защитников.

В течение трех летних месяцев Северная Корея отправила стране-агрессорке по меньшей мере 2 миллиона снарядов, многие из которых были старыми, испорченными или в какой-то степени неисправными.

По словам экс-сотрудника Госдепартамента США и эксперта по распространению северокорейского оружия Вана Дипена, это не высококачественные боеприпасы, но без них "российский способ ведения боевых действий будет трудно поддерживать":

Новый российский способ захвата территории — это массированные артиллерийские обстрелы с последующим продвижением, — подчеркнул эксперт. Поделиться

Путину плевать на качество снарядов

С заявлением на этот счет также выступил старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

По его словам, северокорейские артиллерийские снаряды, которые получает РФ, действительно "не очень хорошие".

Однако во время активных боевых действий, "когда дело доходит до артиллерийских боеприпасов, количество имеет свое собственное качество".

Согласно подсчетам эксперта, именно регулярные поставки от КНДР дали возможность России "в критический год" поддерживать артиллерийское огневое преимущество над украинскими войсками на уровне 3 до 1 и выше.