ЕС готовит мощную месть Ирану за поставку России баллистических ракет

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, официальный Брюссель намерен ввести пакет санкций против Ирана за поставку стране-агрессорке РФ баллистических ракет.
Главные тезисы
- ЕС продолжает давление на Иран, в том числе санкционное.
- США также готовятся ввести санкции против Ирана за провокационные действия, включая недавний удар по Израилю.
- Глава Евросовета уже выдвинул четкие требования Тегерану.
Иран попадет под новый санкционный удар ЕС
Как утверждают инсайдеры журналистов, первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о машиностроительных, металлургических и авиационных компаниях.
Еще один анонимный источник сообщил журналистам, что Штаты планируют ввести санкции против Ирана отдельно за его недавний удар по Израилю.
Более того, официальный Вашингтон настаивает на том, чтобы союзники поступили так же.
Все большее количество стран вводят санкции против Ирана
Как уже упоминалось ранее, 10 сентября американские власти официально подтвердили факт поставки баллистических ракет России от Ирана.
По словам США, это указывает на дальнейшее углубление военных отношений между Москвой и Тегераном.
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель передал странам-членам предложение о санкциях за передачу Ираном баллистических ракет России.
Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США.
Более того, 23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него по поставкам ракет России для войны против Украины.
По словам журналистов, Мишель заявил Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.
Он оказывал давление на иранского президента по вопросам прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставке ракет и европейских узников в Иране.
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