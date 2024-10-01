Иран начал атаку на Израиль — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Иран начал атаку на Израиль — видео

ЦАХАЛ
Израиль пытается отразить атаку Ирана
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Вечером 1 октября армия Ирана осуществила массированный пуск ракет по Израилю. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

Главные тезисы

  • Израиль пытается отразить атаку и призывает население следовать указаниям ЦАХАЛ.
  • По данным инсайдеров, атака Ирана направлена на штаб-квартиру Моссада и военные базы в Израиле.
  • США и Израиль активировали системы обороны, готовясь к ответу на атаку Ирана.

Израиль пытается отразить атаку Ирана

Командование Армии Обороны Израиля обратилось к гражданскому населению и приказало сохранять бдительность и точно выполнять все его указания.

Призываем население следовать указаниям Командования Тила. Услышав сирену, вы должны пройти в защищенное место и оставаться там до дальнейших указаний, — сказано в официальном заявлении.

Кроме того, сообщается, что сигналы воздушной тревоги раздаются по всему Израилю.

Согласно данным журналистов, Тегеран намерен запустить 240-250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле.

В первую очередь речь идет о штаб-квартире Моссада и трех военно-воздушных базах.

Инсайдеры также подтвердили, что Израиль не планировал наносить превентивный удар.

После запуска ракеты должны достичь цели менее чем за 15 минут. США и Израиль активировали все системы обороны, и Израиль совершенно точно нанесет ответный удар после того, как это произойдет, — рассказал анонимный источник.

Что важно понимать, общее количество запущеных баллистических ракет вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле. Тогда 99% из них были перехвачены.

Также сообщается, что в Тель-Авииве боевики расстреляли людей. Есть погибшие и пострадавшие.

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