Иран начал атаку на Израиль — видео

Вечером 1 октября армия Ирана осуществила массированный пуск ракет по Израилю. Об этом сообщает ЦАХАЛ.
Главные тезисы
- Израиль пытается отразить атаку и призывает население следовать указаниям ЦАХАЛ.
- По данным инсайдеров, атака Ирана направлена на штаб-квартиру Моссада и военные базы в Израиле.
- США и Израиль активировали системы обороны, готовясь к ответу на атаку Ирана.
Израиль пытается отразить атаку Ирана
Командование Армии Обороны Израиля обратилось к гражданскому населению и приказало сохранять бдительность и точно выполнять все его указания.
Кроме того, сообщается, что сигналы воздушной тревоги раздаются по всему Израилю.
Согласно данным журналистов, Тегеран намерен запустить 240-250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле.
В первую очередь речь идет о штаб-квартире Моссада и трех военно-воздушных базах.
Инсайдеры также подтвердили, что Израиль не планировал наносить превентивный удар.
Что важно понимать, общее количество запущеных баллистических ракет вдвое превышает количество запущенных Ираном в апреле. Тогда 99% из них были перехвачены.
Также сообщается, что в Тель-Авииве боевики расстреляли людей. Есть погибшие и пострадавшие.
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