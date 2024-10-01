Байден и Харрис созвали срочную встречу на фоне атаки Ирана на Израиль

Вечером 1 октября американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проводят срочную встречу с командой чиновников по национальной безопасности.

США оперативно отреагировали на действия Ирана

Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

Она официально подтвердила, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация с массированной атакой иранских баллистических ракет на Израиль.

Они проанализировали состояние подготовки США, чтобы помочь Израилю защититься от нападения и защитить американский контингент, — подчеркнула Эмили Симонс. Поделиться

По словам самого главы Белого дома, он и Харрис уже провели срочную встречу с командой национальной безопасности, чтобы обсудить планы Ирана осуществить неизбежную ракетную атаку на Израиль.

.@POTUS just convened a meeting with @VP and their natsec team to discuss Iranian plans to imminently launch a significant ballistic missile attack against Israel.



They reviewed the status of U.S. preparations to help Israel defend against attacks and protect U.S. personnel. — Emilie Simons (@EmilieSimons46) October 1, 2024

Иран атакует Израиль сотнями ракет

Вечером 1 октября стало известно, что Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль.

Командование Армии Обороны Израиля обратилось к гражданскому населению и приказало сохранять бдительность и точно выполнять все его указания.

Сейчас сигналы воздушной тревоги раздаются в разных уголках страны.

Первоначально журналисты заявили о том, что Иран планирует запустить 240-250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле.

Однако впоследствии стало известно, что Тегеран выпустил около 400 ракет.

Главные цели для Ирана — штаб-квартира Моссада и три военно-воздушных базы Израиля.

По словам инсайдеров, Тель-Авив не планировал наносить превентивный удар, однако намерен атаковать противника в ответ на его воздушные удары.