Байден и Харрис созвали срочную встречу на фоне атаки Ирана на Израиль
Категория
Политика
Дата публикации

Байден и Харрис созвали срочную встречу на фоне атаки Ирана на Израиль

Байден и Харрис
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Источник:  online.ua

Вечером 1 октября американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проводят срочную встречу с командой чиновников по национальной безопасности.

Главные тезисы

  • Джо Байден и Камала Харрис решают, как им поступить на фоне последних событий.
  • Иран запустил около 400 ракет в направлении Израиля, направляя их на штаб-квартиру Моссада и военные базы.
  • США и Израиль активировали системы обороны для защиты гражданского населения и важных объектов.

США оперативно отреагировали на действия Ирана

Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.

Она официально подтвердила, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация с массированной атакой иранских баллистических ракет на Израиль.

Они проанализировали состояние подготовки США, чтобы помочь Израилю защититься от нападения и защитить американский контингент, — подчеркнула Эмили Симонс.

По словам самого главы Белого дома, он и Харрис уже провели срочную встречу с командой национальной безопасности, чтобы обсудить планы Ирана осуществить неизбежную ракетную атаку на Израиль.

Иран атакует Израиль сотнями ракет

Вечером 1 октября стало известно, что Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль.

Командование Армии Обороны Израиля обратилось к гражданскому населению и приказало сохранять бдительность и точно выполнять все его указания.

Сейчас сигналы воздушной тревоги раздаются в разных уголках страны.

Первоначально журналисты заявили о том, что Иран планирует запустить 240-250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле.

Однако впоследствии стало известно, что Тегеран выпустил около 400 ракет.

Главные цели для Ирана — штаб-квартира Моссада и три военно-воздушных базы Израиля.

По словам инсайдеров, Тель-Авив не планировал наносить превентивный удар, однако намерен атаковать противника в ответ на его воздушные удары.

Кроме того, сообщается, что США и Израиль активировали все системы обороны, чтобы защитить гражданское население и все важные объекты.

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