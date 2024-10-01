Байден и Харрис созвали срочную встречу на фоне атаки Ирана на Израиль

Вечером 1 октября американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проводят срочную встречу с командой чиновников по национальной безопасности.
Главные тезисы
- Джо Байден и Камала Харрис решают, как им поступить на фоне последних событий.
- Иран запустил около 400 ракет в направлении Израиля, направляя их на штаб-квартиру Моссада и военные базы.
- США и Израиль активировали системы обороны для защиты гражданского населения и важных объектов.
США оперативно отреагировали на действия Ирана
Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс.
Она официально подтвердила, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация с массированной атакой иранских баллистических ракет на Израиль.
По словам самого главы Белого дома, он и Харрис уже провели срочную встречу с командой национальной безопасности, чтобы обсудить планы Ирана осуществить неизбежную ракетную атаку на Израиль.
Иран атакует Израиль сотнями ракет
Вечером 1 октября стало известно, что Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль.
Командование Армии Обороны Израиля обратилось к гражданскому населению и приказало сохранять бдительность и точно выполнять все его указания.
Сейчас сигналы воздушной тревоги раздаются в разных уголках страны.
Первоначально журналисты заявили о том, что Иран планирует запустить 240-250 ракет в две волны по четырем целям в Израиле.
Однако впоследствии стало известно, что Тегеран выпустил около 400 ракет.
Главные цели для Ирана — штаб-квартира Моссада и три военно-воздушных базы Израиля.
По словам инсайдеров, Тель-Авив не планировал наносить превентивный удар, однако намерен атаковать противника в ответ на его воздушные удары.
Кроме того, сообщается, что США и Израиль активировали все системы обороны, чтобы защитить гражданское население и все важные объекты.
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