Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы — AXIOS

Издание AXIOS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает, что Иран готовится неизбежно атаковать Израиль.

Иран готовит атаку на Израиль

Следует отметить, что информацию о предстоящей атаке также получили журналисты The New York Times.

Согласно их данным, она может начаться в течение следующих 12 часов.

Издание также указывает, что Тегеран планирует ударить по Израилю баллистикой. Кроме того, Иран также хочет применить много дронов.

Целью новой атаки Ирана станут три военно-воздушные базы, а также штаб-квартира разведки к северу от Тель-Авива, которая уже была эвакуирована.

Журналисты обращают внимание на то, что любая атака существенно повысит риск тотальной войны между Израилем и Ираном и его прокси на Ближнем Востоке.

В течение многих лет две страны вели теневую войну, когда Иран стремился уничтожить Израиль, а Израиль притупить региональное влияние Ирана, уничтожить его ядерную программу и свергнуть свое правительство. Теперь они приближаются к прямой конфронтации, — пишет NYT. Поделиться

Кроме того, сообщается, что посольство США в Израиле объявило своим сотрудникам тревогу высокого уровня, приказав им вернуться домой и подготовиться к прибыванию в бомбоубежищах.

Официальный Тель-Авив заявил, что уже готов к отражению атаки со стороны Ирана.

Израиль смог ликвидировать одного из самых известных террористов

28 сентября израильская армия заявила о том, что смогла успешно уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насраллы.

Что важно понимать, это произошло в результате авиааудара по Бейруту.

ЦАХАЛ обращает внимание на то, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".