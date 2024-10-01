Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы — AXIOS
Категория
Мир
Дата публикации

Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы — AXIOS

Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы — AXIOS
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Источник:  Axios

Издание AXIOS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает, что Иран готовится неизбежно атаковать Израиль.

Главные тезисы

  • Для атаки на Израиль Иран хочет использовать баллистику и дроны.
  • Журналисты предполагают, что это может повлечь за собой тотальную войну на Ближнем Востоке.
  • Иран и Израиль ведут теневую войну уже несколько лет, однако конфликт приближается к прямой конфронтации.

Иран готовит атаку на Израиль

Следует отметить, что информацию о предстоящей атаке также получили журналисты The New York Times.

Согласно их данным, она может начаться в течение следующих 12 часов.

Издание также указывает, что Тегеран планирует ударить по Израилю баллистикой. Кроме того, Иран также хочет применить много дронов.

Целью новой атаки Ирана станут три военно-воздушные базы, а также штаб-квартира разведки к северу от Тель-Авива, которая уже была эвакуирована.

Журналисты обращают внимание на то, что любая атака существенно повысит риск тотальной войны между Израилем и Ираном и его прокси на Ближнем Востоке.

В течение многих лет две страны вели теневую войну, когда Иран стремился уничтожить Израиль, а Израиль притупить региональное влияние Ирана, уничтожить его ядерную программу и свергнуть свое правительство. Теперь они приближаются к прямой конфронтации, — пишет NYT.

Кроме того, сообщается, что посольство США в Израиле объявило своим сотрудникам тревогу высокого уровня, приказав им вернуться домой и подготовиться к прибыванию в бомбоубежищах.

Официальный Тель-Авив заявил, что уже готов к отражению атаки со стороны Ирана.

Израиль смог ликвидировать одного из самых известных террористов

28 сентября израильская армия заявила о том, что смогла успешно уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насраллы.

Что важно понимать, это произошло в результате авиааудара по Бейруту.

ЦАХАЛ обращает внимание на то, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".

После получения точных разведывательных данных от ЦАХАЛа и израильских служб безопасности, подтверджаем, что истребители ЦАХАЛа нанесли целенаправленный удар по центральной штаб-квартире террористической организации "Хезболла", расположенной под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

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