Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие часы — AXIOS

Издание AXIOS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщает, что Иран готовится неизбежно атаковать Израиль.
Главные тезисы
- Для атаки на Израиль Иран хочет использовать баллистику и дроны.
- Журналисты предполагают, что это может повлечь за собой тотальную войну на Ближнем Востоке.
- Иран и Израиль ведут теневую войну уже несколько лет, однако конфликт приближается к прямой конфронтации.
Иран готовит атаку на Израиль
Следует отметить, что информацию о предстоящей атаке также получили журналисты The New York Times.
Согласно их данным, она может начаться в течение следующих 12 часов.
Издание также указывает, что Тегеран планирует ударить по Израилю баллистикой. Кроме того, Иран также хочет применить много дронов.
Целью новой атаки Ирана станут три военно-воздушные базы, а также штаб-квартира разведки к северу от Тель-Авива, которая уже была эвакуирована.
Журналисты обращают внимание на то, что любая атака существенно повысит риск тотальной войны между Израилем и Ираном и его прокси на Ближнем Востоке.
Кроме того, сообщается, что посольство США в Израиле объявило своим сотрудникам тревогу высокого уровня, приказав им вернуться домой и подготовиться к прибыванию в бомбоубежищах.
Официальный Тель-Авив заявил, что уже готов к отражению атаки со стороны Ирана.
Израиль смог ликвидировать одного из самых известных террористов
28 сентября израильская армия заявила о том, что смогла успешно уничтожить лидера "Хезболла" Хасана Насраллы.
Что важно понимать, это произошло в результате авиааудара по Бейруту.
ЦАХАЛ обращает внимание на то, что Насралла, лидер "Хезболлы" и один из ее основателей, был уничтожен вместе с Али Карки, командующим Южного фронта "Хезболлы", и другими командирами "Хезболлы".
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