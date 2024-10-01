Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих годин — AXIOS

Видання AXIOS з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомляє, що Іран готується неминуче атакувати Ізраїль.

Іран готує атаку на Ізраїль

Варто зазначити, що інформацію про майбутню атаку також отримали журналісти The New York Times.

Згідно з їхніми даними, вона може розпочатися протягом наступним 12 годин.

Видання також вказує на те, що Тегеран планує вдарити по Ізраїлю балістикою. Окрім того, Іран також хоче застосувати багато дронів.

Ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази, а також штаб-квартира розвідки на північ від Тель-Авіва, яку вже було евакуйовано.

Журналісти звертають увагу на те, що будь-яка атака суттєво підвищить ризик тотальної війни між Ізраїлем та Іраном та його проксі на Близькому Сході.

Протягом багатьох років дві країни вели тіньову війну, коли Іран прагнув знищити Ізраїль, а Ізраїль — притупити регіональний вплив Ірану, знищити його ядерну програму та скинути свій уряд. Тепер вони наближаються до прямої конфронтації, — пише NYT. Поширити

Окрім того, наголошується, що посольство США в Ізраїлі оголосило своїм співробітникам тривогу високого рівня, наказавши їм повернутися додому та підготуватися до бомбосховищ.

Офіційний Тель-Авів заявив, що готовий до відбиття атаки з боку Ірана.

Ізраїль зміг ліквідувати одного з найвідоміших терористів

28 вересня ізраїльська армія заявила про те, що змогла успішно знищити лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Що важливо розуміти, це сталося в результаті авіаудару по Бейруту.

ЦАХАЛ звертає увагу на те, що Насралла, лідер "Хезболли" та один з її засновників, був знищений разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту "Хезболли", та іншими командирами "Хезболли".