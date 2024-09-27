Ізраїль завдав масштабного авіаудару по штабу бойовиків "Хезболли" у Бейруті

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Ізраїль атакував штаб-квартиру “Хезболли” у Лівані

Хагарі зазначив, що штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахія, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

За інформацією джерел в органах безпеки Лівану, ізраїльська атака була спрямована на район, де зазвичай базуються високопосадовці "Хезболли". Поширити

Як повідомляє телеканал al-Manar, що належить "Хезболлі", в результаті численних ударів було зруйновано чотири будівлі і є жертви.

Наразі Ізраїль перевіряє, чи перебував лідер "Хезболли" Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичного угрупування в Бейруті під час авіаудару ізраїльських ВПС. Поширити

Лідер бойовиків “Хезболла” Насралла

Джерело, близьке до угруповання, заперечує загибель або поранення Насралли, стверджуючи, що він "в порядку".

За словами чиновника, обізнаного з деталями, США були повідомлені про майбутній удар в Бейруті за кілька хвилин до його нанесення.

Як розповів неназваний ізраїльський чиновник, під час атаки на головний штаб "Хезболли" у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу.

За словами співрозмовника CNN, ізраїльські військові працюють над тим, щоб перевірити, чи його вбили в результаті удару. Поширити

Ізраїль надсилає смс-повідомлення ліванцям

Попередження на свої телефони отримали мешканці півдня Лівану.

Ліванців попередили про небезпеку та порекомендували уникати місць, де є об’єкти «Хезболли». Також була порада евакуюватись, якщо у поселенні є бойовики.

Міністр інформації Лівану Зіад Макарі заявив, що також отримав таке попередження. Він назвав його частиною психологічної війни, яку веде Ізраїль.