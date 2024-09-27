Ізраїль завдав масштабного авіаудару по штабу бойовиків "Хезболли" у Бейруті

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Головні тези:
- Ізраїльські ВПС вдарили по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті, що спричинило руйнування чотирьох будівель.
- Атака була спрямована на район, де базуються високопосадовці «Хезболли», ізраїльські війська намагалися знищити Насраллу, лідера бойовиків.
- Інформація про можливу загибель лідера «Хезболли» Хасана Насралли внаслідок авіаудару перевіряється.
Ізраїль атакував штаб-квартиру “Хезболли” у Лівані
Хагарі зазначив, що штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахія, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.
Як повідомляє телеканал al-Manar, що належить "Хезболлі", в результаті численних ударів було зруйновано чотири будівлі і є жертви.
Джерело, близьке до угруповання, заперечує загибель або поранення Насралли, стверджуючи, що він "в порядку".
За словами чиновника, обізнаного з деталями, США були повідомлені про майбутній удар в Бейруті за кілька хвилин до його нанесення.
Як розповів неназваний ізраїльський чиновник, під час атаки на головний штаб "Хезболли" у Бейруті Ізраїль намагався знищити Насраллу.
Ізраїль надсилає смс-повідомлення ліванцям
Попередження на свої телефони отримали мешканці півдня Лівану.
Ліванців попередили про небезпеку та порекомендували уникати місць, де є об’єкти «Хезболли». Також була порада евакуюватись, якщо у поселенні є бойовики.
Міністр інформації Лівану Зіад Макарі заявив, що також отримав таке попередження. Він назвав його частиною психологічної війни, яку веде Ізраїль.
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