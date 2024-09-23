Ізраїль надсилає повідомлення на телефони жителів Лівану. Про що йдеться

Мешканці Лівану 23 вересня почали масово отримувати аудіо- та текстові повідомлення від Ізраїлю. Цивільним рекомендують евакуюватись та попереджують про чергові обстріли об’єктів терористичного угрупування «Хезболла».

Ізраїль надсилає смс-повідомлення ліванцям

Попередження на свої телефони отримали мешканці півдня Лівану.

Ліванців попередили про небезпеку та порекомендували уникати місць, де є об’єкти «Хезболли». Також була порада евакуюватись, якщо у поселенні є бойовики.

Міністр інформації Лівану Зіад Макарі заявив, що також отримав таке попередження. Він назвав його частиною психологічної війни, яку веде Ізраїль.

У державній телекомунікаційній компанії Ogero заявили, що всі повідомлення з Ізраїлю блокуються. Проте Єрусалим обходить обмеження, користуючись кодами «дружньої країни».

Ізраїль атакує об'єкти терористичного угрупування "Хезболла"

ЦАХАЛ розпочав нову фазу війни проти терористичного угрупування, та бомбардує військові об’єкти бойовиків на півдні Лівану, східній частині долини Бекаа та півночі, поблизу Сирії.

Чергове загострення розпочалось після подій 17-18 вересня, коли у бойовиків «Хезболли» почали вибухати засоби зв’язку.

Пізніше Ізраїль атакував військові об’єкти угрупування, зокрема ракетні установки з ракетами. Бойовики також відповідали авіаударами.

ЦАХАЛ заявив, що буде знищували виключно об’єкти терористичного угрупування «Хезболла». Вже було атаковано понад 300 цілей.