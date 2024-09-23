Израиль отправляет сообщения на телефоны жителей Ливана. О чем идет речь

Жители Ливана 23 сентября начали массово получать аудио- и текстовые сообщения из Израиля. Гражданским рекомендуют эвакуироваться и предупреждают об очередных обстрелах объектов террористической группировки «Хезболла».

Израиль отправляет смс-сообщения ливанцам

Предупреждения на свои телефоны получили южане Ливана.

Ливанцы предупредили об опасности и порекомендовали избегать мест, где есть объекты «Хезболлы». Также был совет эвакуироваться, если в поселении есть боевики.

Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что также получил такое предупреждение. Он назвал его частью психологической войны, которую ведет Израиль.

В государственной телекоммуникационной компании Ogero заявили, что все сообщения из Израиля блокируются. Однако Иерусалим обходит ограничения, пользуясь кодами «дружественной страны».

Израиль атакует объекты террористической группировки "Хезболла"

ЦАХАЛ начал новую фазу войны против террористической группировки и бомбардирует военные объекты боевиков на юге Ливана, восточной части долины Бекаа и северных районов возле Сирии.

Очередное обострение началось после событий 17-18 сентября, когда у боевиков «Хезболла» начали взрываться средства связи.

Позже Израиль атаковал военные объекты группировки, в том числе ракетные установки с ракетами. Боевики также отвечали авиаударами.

ЦАХАЛ заявил, что будут уничтожены исключительно объекты террористической группировки «Хезболла». Уже атаковали более 300 целей.