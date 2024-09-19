Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три десятка ракетных систем террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Вместе с ними уничтожено около 150 ракет.
Главные тезисы
- Армия обороны Израиля атаковала юг Ливана.
- ЦАХАЛ уничтожил 30 ракетных систем «Хезболла» и около 150 ракет.
- Израильская армия проводит операцию по снижению военного потенциала «Хезболлы».
Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы"
Очередное обострение между Иерусалимом и иранским прокси привело к мощным обстрелам военных объектов на территории Ливана.
Израильская армия также обстреляла состав боеприпасов террористической группировки.
Кроме официального видео ЦАХАЛ, в соцсетях стали распространять ролики с последствиями авиаудара по объектам в Ливане. На них видны мощные пожары.
30 ракетных установок "Хезболлы" были уничтожены днем. На подписях видео в соцсетях отмечено, что Израиль повторно мощно обстрелял территорию Ливана.
Обострение между Израилем и Ливаном
Операция ЦАХАЛа началась с «технологического» удара. В последние дни в Ливане начали взрываться пейджеры, из-за чего десятки человек погибли, а сотни получили ранения.
Лидер «Хезболла» Хасан Насралла обвинил в этом Израиль.
Во время выступления главаря иранского «прокси» началась бомбардировка военных целей на территории Ливана.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявлял о переходе на новый этап войны.
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