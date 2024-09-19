Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала три десятка ракетных систем террористической группировки "Хезболла" в Ливане. Вместе с ними уничтожено около 150 ракет.

Израиль уничтожил 30 ракетных систем "Хезболлы"

Очередное обострение между Иерусалимом и иранским прокси привело к мощным обстрелам военных объектов на территории Ливана.

ВВС ЦАХАЛА нанесли удары по 30 ракетным пусковым установкам «Хезболлы» и около 150, готовым к запуску по Израилю, ракетам на территории южного Ливана. Поделиться

Израильская армия также обстреляла состав боеприпасов террористической группировки.

Армия обороны Израиля будет продолжать снижать потенциал и наносить ущерб террористической организации «Хезболла». Поделиться

Кроме официального видео ЦАХАЛ, в соцсетях стали распространять ролики с последствиями авиаудара по объектам в Ливане. На них видны мощные пожары.

30 ракетных установок "Хезболлы" были уничтожены днем. На подписях видео в соцсетях отмечено, что Израиль повторно мощно обстрелял территорию Ливана.

Обострение между Израилем и Ливаном

Операция ЦАХАЛа началась с «технологического» удара. В последние дни в Ливане начали взрываться пейджеры, из-за чего десятки человек погибли, а сотни получили ранения.

Лидер «Хезболла» Хасан Насралла обвинил в этом Израиль.

Во время выступления главаря иранского «прокси» началась бомбардировка военных целей на территории Ливана.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявлял о переходе на новый этап войны.