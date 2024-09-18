Германия прекратила экспорт оружия в Израиль. В чем причина

Официальный Берлин временно приостановил экспорт вооружения в Израиль из-за судебных исков. Иерусалим обвиняется в нарушении гуманитарного права.

Германия прекратила экспорт оружия в Израиль

Министерство экономики ФРГ в 2023 году одобрило поставки вооружения Израиля на общую сумму в 326,5 млн евро.

В августе 2024 года оказалось, что Иерусалим за почти восемь месяцев получил разрешений на экспорт оборонной продукции на 14,5 млн евро. Более того, на статью «военное оружие» пришлось 32 449 евро.

В чем причина, рассказал собеседник Reuters, приближенный к Минобороны Германии. Берлин приостановил экспорт оружия из-за судебных исков против Израиля.

Германия опасается быть обвиненной в нарушении гуманитарного права. Потому пока Израиль не оправдают из-за ситуации в Газе, вряд ли экспорт возобновят.

Напомним, что ранее Великобритания также приостановила экспорт некоторого вооружения. Она приостановила действие 30 лицензий из 350.

Почему приостанавливается продажа вооружения Израиля

Это связано с ситуацией в Газе, где с начала обострения вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСом погибли более 41 тыс палестинцев.

Германия и Великобритания беспокоятся, что оружие их производства может использоваться с нарушением норм международного права.

Ранее глава британского МИД Дэвид Лемми заявил, что приостановка продажи некоторого оружия не является полным эмбарго.