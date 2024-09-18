Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю. В чому причина

Офіційний Берлін тимчасово призупинив експорт озброєння до Ізраїлю через судові позови. Єрусалим звинувачують у порушенні гуманітарного права.
Головні тези:
- Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через судові позови та порушення гуманітарного права.
- Єрусалим у 2024 році отримав дозволів на експорт озброєння на суму в 14,5 млн.
- Призупинення експорту зброї свідчить про стурбованість країн щодо використання їхньої продукції та можливого порушення міжнародного права.
Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю
Міністерство економіки ФРН у 2023 році схвалило постачання озброєння Ізраїлю на загальну суму в 326,5 млн євро.
У серпні 2024-го виявилось, що Єрусалим за майже вісім місяців отримав дозволів на експорт оборонної продукції на 14,5 млн євро. Щобільше, на статтю «військова зброя» припало 32 449 євро.
В чому причина, розповів співрозмовник Reuters, наближений до Міноборони Німеччини. Берлін призупинив експорт зброї через судові позови проти Ізраїлю.
Німеччина остерігається бути звинуваченою у порушенні гуманітарного права. Тому поки Ізраїль не виправдають через ситуацію в Газі, навряд експорт відновлять.
Зазначимо, що раніше Велика Британія також призупинила експорт деякого озброєння. Вона призупинила дію 30 ліцензій з 350.
Чому призупиняється продаж озброєння Ізраїлю
Це пов’язано з ситуацією в Газі, де з початку загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом загинули понад 41 тис палестинців.
Німеччина та Британія турбуються, що зброя їхнього виробництва може використовуватись з порушенням норм міжнародного права.
Раніше очільник британського МЗС Девід Леммі заявив, що призупинення продажу деякої зброї не є повним ембарго.
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