Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю. В чому причина
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Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю. В чому причина

зброя
Джерело:  Reuters

Офіційний Берлін тимчасово призупинив експорт озброєння до Ізраїлю через судові позови. Єрусалим звинувачують у порушенні гуманітарного права.

Головні тези:

  • Німеччина призупинила експорт зброї до Ізраїлю через судові позови та порушення гуманітарного права.
  • Єрусалим у 2024 році отримав дозволів на експорт озброєння на суму в 14,5 млн.
  • Призупинення експорту зброї свідчить про стурбованість країн щодо використання їхньої продукції та можливого порушення міжнародного права.

Німеччина припинила експорт зброї до Ізраїлю

Міністерство економіки ФРН у 2023 році схвалило постачання озброєння Ізраїлю на загальну суму в 326,5 млн євро. 

У серпні 2024-го виявилось, що Єрусалим за майже вісім місяців отримав дозволів на експорт оборонної продукції на 14,5 млн євро. Щобільше, на статтю «військова зброя» припало 32 449 євро.

В чому причина, розповів співрозмовник Reuters, наближений до Міноборони Німеччини. Берлін призупинив експорт зброї через судові позови проти Ізраїлю.

Німеччина остерігається бути звинуваченою у порушенні гуманітарного права. Тому поки Ізраїль не виправдають через ситуацію в Газі, навряд експорт відновлять.

Зазначимо, що раніше Велика Британія також призупинила експорт деякого озброєння. Вона призупинила дію 30 ліцензій з 350.

Чому призупиняється продаж озброєння Ізраїлю

Це пов’язано з ситуацією в Газі, де з початку загострення збройного конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом загинули понад 41 тис палестинців. 

Німеччина та Британія турбуються, що зброя їхнього виробництва може використовуватись з порушенням норм міжнародного права.

Раніше очільник британського МЗС Девід Леммі заявив, що призупинення продажу деякої зброї не є повним ембарго.

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