Гаджеты боевиков "Хезболла" второй день подряд взрываются в Ливане — видео

В Ливане 18 сентября снова раздаются взрывы. По предварительным данным, детонируют устройства беспроводной связи — портативные радиоприемники и рации террористической группировки "Хезболла".

У членов "Хезболлы" взорвались рации

Детонации зафиксировали на юге Ливана и южных пригородах Бейрута.

По данным Reuters, взорвались портативные радиоприемники, которые "Хезболла" закупила пять месяцев назад, примерно в то же время, что и взорвавшиеся накануне пейджеры.

По данным местного издания Times of Israel, известно о трех погибших, ранены сотни человек.

Timelapse of the last 15 minutes of the #Beirut skyline. Plumes of smokes can be seen all over the place #pager #hezbollah #israel pic.twitter.com/yh2LvD4ekO — Don't Tell Gus! (@DontTellGus) September 18, 2024

По крайней мере, один из взрывов произошел в районе места проведения похорон, организованного "Хезболлой" для погибших в результате детонации пейджеров 17 сентября.

Похороны погибших от детонации пейджеров боевиков "Хезболлы"

لحظة انفجار جهاز لاسلكي أثناء تشييع في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/jNYyKHhzDq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 18, 2024

Взрывы пейджеров членов террористической организации "Хезболла": что известно

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Ливан считает, что пейджеры сломаны и дистанционно взорваны Израилем.

Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно более 2700 раненых.

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.