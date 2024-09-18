Гаджеты боевиков "Хезболла" второй день подряд взрываются в Ливане — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Гаджеты боевиков "Хезболла" второй день подряд взрываются в Ливане — видео

Пейджер
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Источник:  The Times of Israel

В Ливане 18 сентября снова раздаются взрывы. По предварительным данным, детонируют устройства беспроводной связи — портативные радиоприемники и рации террористической группировки "Хезболла".

Главные тезисы

  • Гаджеты боевиков “Хезболла” взрываются в Ливане, вызывая ранения сотен человек.
  • Детонируют устройства беспроводной связи, включая радиоприемники и рации группировки.
  • Ливан обвиняет Израиль в дистанционном подрыве пейджеров и радиоустройств боевиков.

У членов "Хезболлы" взорвались рации

Детонации зафиксировали на юге Ливана и южных пригородах Бейрута.

По данным Reuters, взорвались портативные радиоприемники, которые "Хезболла" закупила пять месяцев назад, примерно в то же время, что и взорвавшиеся накануне пейджеры.

По данным местного издания Times of Israel, известно о трех погибших, ранены сотни человек.

По крайней мере, один из взрывов произошел в районе места проведения похорон, организованного "Хезболлой" для погибших в результате детонации пейджеров 17 сентября.

Похороны погибших от детонации пейджеров боевиков "Хезболлы"

Взрывы пейджеров членов террористической организации "Хезболла": что известно

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Ливан считает, что пейджеры сломаны и дистанционно взорваны Израилем.

Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно более 2700 раненых.

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

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