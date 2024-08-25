"Хезболла" атаковала Израиль более 300 ракетами — видео

Исламская боевая группировка "Хезболла" заявила, что 25 августа выпустило более 320 ракет и несколько дронов по северу Израиля.
Главные тезисы
- Хезболла выпустила более 320 ракет и дронов по северу Израиля, нанося удар по 11 военным базам.
- ЦАХАЛ нанес удары по ракетным установкам Хезболлы на юге Ливана, уничтожив тысячи стволов и прервав атаку на Израиль.
- После убийства лидеров ХАМАС Израилем Иран и Хезболла пообещали отомстить и атаковать Израиль.
- В Израиле введены ограничения для гражданского населения в целях обеспечения безопасности.
Что известно об атаке "Хезболлы" по Израилю
Террористическая группировка "Хезболла" заявила, что за последние несколько часов выпустило более 320 ракет по северному Израилю, а также несколько беспилотников со взрывчаткой.
В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что целями обстрела были 11 военных баз на севере Израиля.
"Хезболла" заявляет, что начала отвечать на убийство военного командира террористической группировки Фуада Шукра в результате удара ЦАХАЛа в прошлом месяце.
В то же время армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что около 100 истребителей Израиля по указанию разведки нанесли удары и уничтожили тысячи стволов ракетных установок "Хезболлы" на юге Ливана.
Также Израиль сообщил, что вводит ограничения в целях безопасности гражданского населения.
В частности, учебные заведения и рабочие места смогут функционировать, если поблизости есть соответствующее укрытие, к которому можно будет вовремя добраться. Будут введены ограничения на собрание: до 30 человек на открытом пространстве и 300 в помещении.
Пляжи также закрыты вблизи границы с Ливаном.
Что этому предшествовало
В Тегеране, столице Ирана 31 июля во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.
1 августа Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Его считают организатором нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Он возглавлял боевое крыло ХАМАС с 1996 года.
Иран, поддерживающий ХАМАС, а также организация "Хезболла", пообещали отомстить за убийство Хании и атаковать Израиль.
В то же время 15 августа в столице Катара До сих пор начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Секторе Газы. Представители ХАМАС не присоединились к переговорам.
Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщали, что у них есть доказательства того, что Иран планировал осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.
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