"Хезболла" атаковала Израиль более 300 ракетами — видео
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Мир
Дата публикации

"Хезболла" атаковала Израиль более 300 ракетами — видео

"Хезболла" атаковала Израиль более 300 ракетами — видео
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Источник:  The Times of Israel

Исламская боевая группировка "Хезболла" заявила, что 25 августа выпустило более 320 ракет и несколько дронов по северу Израиля.

Главные тезисы

  • Хезболла выпустила более 320 ракет и дронов по северу Израиля, нанося удар по 11 военным базам.
  • ЦАХАЛ нанес удары по ракетным установкам Хезболлы на юге Ливана, уничтожив тысячи стволов и прервав атаку на Израиль.
  • После убийства лидеров ХАМАС Израилем Иран и Хезболла пообещали отомстить и атаковать Израиль.
  • В Израиле введены ограничения для гражданского населения в целях обеспечения безопасности.

Что известно об атаке "Хезболлы" по Израилю

Террористическая группировка "Хезболла" заявила, что за последние несколько часов выпустило более 320 ракет по северному Израилю, а также несколько беспилотников со взрывчаткой.

В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что целями обстрела были 11 военных баз на севере Израиля.

"Хезболла" заявляет, что начала отвечать на убийство военного командира террористической группировки Фуада Шукра в результате удара ЦАХАЛа в прошлом месяце.

В то же время армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что около 100 истребителей Израиля по указанию разведки нанесли удары и уничтожили тысячи стволов ракетных установок "Хезболлы" на юге Ливана.

Большинство этих пусковых установок были нацелены на север Израиля, а некоторые на центр. При ударах также было поражено более 40 пусковых установок в Ливане.

Также Израиль сообщил, что вводит ограничения в целях безопасности гражданского населения.

В частности, учебные заведения и рабочие места смогут функционировать, если поблизости есть соответствующее укрытие, к которому можно будет вовремя добраться. Будут введены ограничения на собрание: до 30 человек на открытом пространстве и 300 в помещении.

Пляжи также закрыты вблизи границы с Ливаном.

Что этому предшествовало

В Тегеране, столице Ирана 31 июля во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.

1 августа Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Его считают организатором нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Он возглавлял боевое крыло ХАМАС с 1996 года.

Иран, поддерживающий ХАМАС, а также организация "Хезболла", пообещали отомстить за убийство Хании и атаковать Израиль.

В то же время 15 августа в столице Катара До сих пор начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Секторе Газы. Представители ХАМАС не присоединились к переговорам.

Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщали, что у них есть доказательства того, что Иран планировал осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.

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