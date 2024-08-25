"Хезболла" атаковала Израиль более 300 ракетами — видео

Исламская боевая группировка "Хезболла" заявила, что 25 августа выпустило более 320 ракет и несколько дронов по северу Израиля.

Что известно об атаке "Хезболлы" по Израилю

Террористическая группировка "Хезболла" заявила, что за последние несколько часов выпустило более 320 ракет по северному Израилю, а также несколько беспилотников со взрывчаткой.

В своем заявлении "Хезболла" утверждает, что целями обстрела были 11 военных баз на севере Израиля.

𝐈𝐃𝐅: 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝟏𝟎𝟎 𝐈𝐀𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐳𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥𝐬, 𝐚𝐢𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧… pic.twitter.com/jV2hU5IJqO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 25, 2024

"Хезболла" заявляет, что начала отвечать на убийство военного командира террористической группировки Фуада Шукра в результате удара ЦАХАЛа в прошлом месяце.

В то же время армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что около 100 истребителей Израиля по указанию разведки нанесли удары и уничтожили тысячи стволов ракетных установок "Хезболлы" на юге Ливана.

Большинство этих пусковых установок были нацелены на север Израиля, а некоторые на центр. При ударах также было поражено более 40 пусковых установок в Ливане. Поделиться

Также Израиль сообщил, что вводит ограничения в целях безопасности гражданского населения.

В частности, учебные заведения и рабочие места смогут функционировать, если поблизости есть соответствующее укрытие, к которому можно будет вовремя добраться. Будут введены ограничения на собрание: до 30 человек на открытом пространстве и 300 в помещении.

Пляжи также закрыты вблизи границы с Ливаном.

Что этому предшествовало

В Тегеране, столице Ирана 31 июля во время авиаудара был убит один из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС Исмаил Хания. ХАМАС обвинил в нападении Израиль.

1 августа Армия обороны Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Его считают организатором нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Он возглавлял боевое крыло ХАМАС с 1996 года.

Иран, поддерживающий ХАМАС, а также организация "Хезболла", пообещали отомстить за убийство Хании и атаковать Израиль.

В то же время 15 августа в столице Катара До сих пор начался новый раунд переговоров о прекращении огня в Секторе Газы. Представители ХАМАС не присоединились к переговорам.