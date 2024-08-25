"Хезболла" атакувала Ізраїль понад 300 ракетами — відео

Ісламське бойове угруповання "Хезболла" заявило, що 25 серпня випустило понад 320 ракет і кілька дронів по півночі Ізраїлю.

Що відомо про атаку "Хезболли" по Ізраїлю

Терористичне угрупування "Хезболла" заявило, що за останні кілька годин випустило понад 320 ракет по північному Ізраїлю, а також кілька безпілотників з вибухівкою.

У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що цілями обстрілу були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

𝐈𝐃𝐅: 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝟏𝟎𝟎 𝐈𝐀𝐅 𝐟𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐫 𝐣𝐞𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐬𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐨𝐟 𝐇𝐞𝐳𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐫𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐥𝐬, 𝐚𝐢𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐝 𝐧𝐨𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫𝐧… pic.twitter.com/jV2hU5IJqO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 25, 2024

"Хезболла" заявляє, що почала відповідати на вбивство військового командира терористичного угрупування Фуада Шукра в результаті удару ЦАХАЛу минулого місяця.

Водночас армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) натомість заявила, що близько 100 винищувачів Ізраїлю за вказівкою розвідки завдали ударів і знищили тисячі стволів ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану.

Більшість цих пускових установок були націлені на північ Ізраїлю, а деякі — на центр. Під час ударів також було уражено понад 40 пускових установок в Лівані. Поширити

Також Ізраїль повідомив, що запроваджує обмеження в цілях безпеки цивільного населення.

Зокрема, навчальні заклади та робочі місця зможуть функціонувати, якщо поблизу є відповідне укриття, до якого можна буде вчасно дістатися. Будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому просторі та 300 осіб у приміщенні.

Пляжі також закриті поблизу кордону з Ліваном.

Що цьому передувало

У Тегерані, столиці Ірану 31 липня під час авіаудару був убитий один із лідерів палестинського бойового угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. ХАМАС звинуватив у нападі Ізраїль.

1 серпня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Дейфа. Його вважають організатором нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він очолював бойове крило ХАМАСу із 1996 року.

Іран, який підтримує ХАМАС, а також організація "Хезболла" пообіцяли помститися за вбивство Ханії та атакувати Ізраїль.

Водночас 15 серпня в столиці Катару Досі розпочався новий раунд переговорів про припинення вогню в Секторі Гази. Представники ХАМАСу не приєдналися до переговорів.