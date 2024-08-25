"Хезболла" атакувала Ізраїль понад 300 ракетами — відео

Ісламське бойове угруповання "Хезболла" заявило, що 25 серпня випустило понад 320 ракет і кілька дронів по півночі Ізраїлю.
Головні тези:
- Ісламське бойове угруповання “Хезболла” випустило понад 320 ракет по півночі Ізраїлю.
- Іран та ХАМАС пообіцяли помститися за вбивство своїх лідерів, що може спровокувати подальше зростання напруги.
- Усунуті засоби безпеки були відновлені в Ізраїлі з метою захисту цивільного населення від можливих атак.
Що відомо про атаку "Хезболли" по Ізраїлю
Терористичне угрупування "Хезболла" заявило, що за останні кілька годин випустило понад 320 ракет по північному Ізраїлю, а також кілька безпілотників з вибухівкою.
У своїй заяві "Хезболла" стверджує, що цілями обстрілу були 11 військових баз на півночі Ізраїлю.
"Хезболла" заявляє, що почала відповідати на вбивство військового командира терористичного угрупування Фуада Шукра в результаті удару ЦАХАЛу минулого місяця.
Водночас армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) натомість заявила, що близько 100 винищувачів Ізраїлю за вказівкою розвідки завдали ударів і знищили тисячі стволів ракетних установок "Хезболли" на півдні Лівану.
Також Ізраїль повідомив, що запроваджує обмеження в цілях безпеки цивільного населення.
Зокрема, навчальні заклади та робочі місця зможуть функціонувати, якщо поблизу є відповідне укриття, до якого можна буде вчасно дістатися. Будуть введені обмеження на збори: до 30 осіб на відкритому просторі та 300 осіб у приміщенні.
Пляжі також закриті поблизу кордону з Ліваном.
Що цьому передувало
У Тегерані, столиці Ірану 31 липня під час авіаудару був убитий один із лідерів палестинського бойового угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. ХАМАС звинуватив у нападі Ізраїль.
1 серпня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера ХАМАСу Мохаммеда Дейфа. Його вважають організатором нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він очолював бойове крило ХАМАСу із 1996 року.
Іран, який підтримує ХАМАС, а також організація "Хезболла" пообіцяли помститися за вбивство Ханії та атакувати Ізраїль.
Водночас 15 серпня в столиці Катару Досі розпочався новий раунд переговорів про припинення вогню в Секторі Гази. Представники ХАМАСу не приєдналися до переговорів.
Зазначається, що джерела Sky News Arabia у західній розвідці повідомляли, що вони мають докази того, що Іран планував здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша бе-Ав, який припадає на 12-13 серпня.
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